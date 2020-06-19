- 14:21 На Донбассе военные подорвались на мине
- 14:01 Вакарчук покинул партию "Голос"
- 13:49 Экс-министру инфраструктуры Омеляну пытаются вручить подозрение: первые подробности
- 13:30 Кабмин принял новое решение по выплатам переселенцам
- 13:28 В Киеве коронавирус обнаружили еще в семи школах
- 13:18 Реанимация переполнена: главврач Александровской больницы сделала пугающее заявление
- 13:12 Замглавы МИД Божок попросил отстранить его из-за дела Порошенко: что происходит
- 13:02 Решили «поразвлечься»: в Одессе 15-летние подростки жестоко избили и ограбили прохожего
- 12:41 Печальное лидерство: в Киеве COVID-19 за сутки заразились почти 100 человек
- 12:37 Три депутата Верховной Рады вышли из группы "За майбутнє" и вошли в "Довіру": что это значит
- 12:33 Там нет России: эксперт ответил по поводу сепаратизма в Закарпатье
- 12:22 В Украине впервые испытали комплекс "Нептун" с боевыми ракетами
Почему растет заболеваемость COVID-19? Давайте включим здравый смысл
Ухудшение ситуации с распространением COVID-19 и угрозы властей вернуть жесткий карантин прокомментировал на своей странице в соцсети врач-инфекционист Киевской городской клинической больницы № 4 Евгений Игорович. Он отметил, что на его глазах «происходит умелая манипуляция и перекручивание фактов», и призвал горожан не паниковать.
«Опять накручивается паника и раздаются угрозы в адрес населения — мол, во всем виноваты нарушители санитарного режима, которые не носят масок, подходят близко друг к другу, плохо моют руки… Друзья с настороженностью переспрашивают: действительно ли это так? Что там в больнице? Правда ли, что стало хуже? Смотрю я на все это с удивлением и понимаю, как на глазах происходит умелая манипуляция и искажение фактов. Как из обычных вещей создается проблема. И все последствия потом ложатся на плечи граждан, — написал, в частности, врач в Facebook.
Все цифры, которые мы получаем по результатам амбулаторных обследований — 10-дневного срока давности. Итак, мы как бы астрономы, наблюдающие за светом далеких звезд. Подсчитывая свежие цифры, мы на самом деле видим прошлое. А между тем большинство пациентов, у которых якобы сегодня обнаружили болезнь, уже успели даже выздороветь".
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Киеве коронавирус обнаружили еще в семи школах.27
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Д-а-а-а... — сказала бабка, pассматривая женские трусики стринги на вещевом рынке. — Случись что — и опозориться некуда!