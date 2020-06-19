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Почему растет заболеваемость COVID-19? Давайте включим здравый смысл

14:15 19 июня 2020
врач-инфекционист Евгений Игорович

Ухудшение ситуации с распространением COVID-19 и угрозы властей вернуть жесткий карантин прокомментировал на своей странице в соцсети врач-инфекционист Киевской городской клинической больницы № 4 Евгений Игорович. Он отметил, что на его глазах «происходит умелая манипуляция и перекручивание фактов», и призвал горожан не паниковать.

«Опять накручивается паника и раздаются угрозы в адрес населения — мол, во всем виноваты нарушители санитарного режима, которые не носят масок, подходят близко друг к другу, плохо моют руки… Друзья с настороженностью переспрашивают: действительно ли это так? Что там в больнице? Правда ли, что стало хуже? Смотрю я на все это с удивлением и понимаю, как на глазах происходит умелая манипуляция и искажение фактов. Как из обычных вещей создается проблема. И все последствия потом ложатся на плечи граждан, — написал, в частности, врач в Facebook.

Все цифры, которые мы получаем по результатам амбулаторных обследований — 10-дневного срока давности. Итак, мы как бы астрономы, наблюдающие за светом далеких звезд. Подсчитывая свежие цифры, мы на самом деле видим прошлое. А между тем большинство пациентов, у которых якобы сегодня обнаружили болезнь, уже успели даже выздороветь".

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Киеве коронавирус обнаружили еще в семи школах.

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