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На Донбассе военные подорвались на мине
На Луганщине подорвались на мине двое украинских военнослужащих. Инцидент произошел утром 19 июня, во время проведения инженерной доразведки в районе населенного пункта Новотошковское. Напомним, 17 июня при вражеском обстреле возле Торецка Донецкой области получил смертельное ранение военнослужащий с Волыни Илья Струк.
Как сообщили в пресс-центре Операции Объединенных сил, военные получили ранения и были доставлены в госпиталь. Их состояние оценивается как удовлетворительное.
Обстоятельства инцидента устанавливаются.
Как сообщали «ФАКТЫ», в начале июня беспилотник ОБСЕ зафиксировал колонну военных грузовиков, которая скрытно въезжала на территорию Украины с территории России в неподконтрольном районе Луганской области вблизи границы с РФ.56
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