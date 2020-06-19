Украина

На Донбассе военные подорвались на мине

На Луганщине подорвались на мине двое украинских военнослужащих. Инцидент произошел утром 19 июня, во время проведения инженерной доразведки в районе населенного пункта Новотошковское. Напомним, 17 июня при вражеском обстреле возле Торецка Донецкой области получил смертельное ранение военнослужащий с Волыни Илья Струк.

Как сообщили в пресс-центре Операции Объединенных сил, военные получили ранения и были доставлены в госпиталь. Их состояние оценивается как удовлетворительное.

Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Как сообщали «ФАКТЫ», в начале июня беспилотник ОБСЕ зафиксировал колонну военных грузовиков, которая скрытно въезжала на территорию Украины с территории России в неподконтрольном районе Луганской области вблизи границы с РФ.

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