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Украинцев, возвращающихся из Крыма, обяжут установить приложение "Дій вдома"
Люди, которые возвращаются в Украину из оккупированного Крыма, обязаны устанавливать приложение «Дій вдома». Об этом заявил начальник управления организации пограничного контроля администрации Госпогранслужбы Юрий Лысюк.
Пограничники напомнили, что могут отказать во въезде на контролируемую украинскую территорию, если человек не дал согласие на самоизоляцию с использованием электронного сервиса «Дій вдома».
«Мы пропускаем пока всех граждан Украины и иностранцев. Особенность в том, что для граждан Украины, которые будут возвращаться из АРК на контролируемую территорию, необходимо установить приложение „Дій вдома“. Особенность еще в том, что в случае отказа от пропуска — мы будем таких граждан возвращать назад», — сказал он.
Напомним, с 15 июня возобновлена работа всех контрольных пунктов на административной границе с Крымом. Для граждан, пересекающих границу, отменяется обязательная обсервация, но будет проводиться контроль температуры тела, также необходимо использование защитных масок, перчаток. Кроме того, все, кто пересекает границу, должны дать письменное согласие на самоизоляцию с использованием электронного сервиса «Дій вдома». Нарушителям грозит штраф в размере 17 тысяч гривен.
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