Украина

Украина приняла решение о возобновлении работы КПВВ на админгранице с Крымом: названа дата

В пятницу, 12 июня, на внеочередном заседании правительства решено возобновить работу всех контрольных пунктов на административной границе с Крымом — это произойдет с 15 июня 2020. Причем в среду, 10 июня, боевики сорвали открытие КПВВ на Донбассе. О решении правительства сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Для граждан, пересекающих границу, отменяется обязательная обсервация, но будет проводиться контроль температуры тела, также необходимо использование защитных масок, перчаток. Кроме того, все, кто пересекает границу, должны дать письменное согласие на самоизоляцию с использованием электронного сервиса «Дій вдома». Нарушителям грозит штраф в размере 17 тыс. грн.

Ранее сообщалось, что в очередях на КПВВ Донбасса оказались заблокированы сотни людей.

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