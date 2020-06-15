Украина

На админгранице с Крымом снова заработали КПВВ: оккупанты пропускают не всех

С воскресенья, 14 июня, полностью восстановлен пропуск во всех контрольных пунктах въезда/выезда на админгранице с оккупированным Крымом.



Как сообщает Госпогранслужба Украины, в течение первого дня работы очередей и задержек не было. На аннексированную территорию пропустили 54 человека, при этом 12 лицам оккупанты отказали в пропуске — это мотивировалось отсутствием достаточных оснований.

С полуострова пропущено 108 человек. Все должны пройти самоизоляцию с использованием электронного сервиса «Дій вдома». Тех, кто отказывается от этого, с оккупированной территории не пропускают.

Ранее сообщалось, что на КПВВ в Донецкой области скончался 58-летний мужчина, который пытался попасть на территорию ОРДО. Боевики отказались пропустить больного человека, после чего он ощутил недомогание.

114

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter