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На админгранице с Крымом снова заработали КПВВ: оккупанты пропускают не всех
С воскресенья, 14 июня, полностью восстановлен пропуск во всех контрольных пунктах въезда/выезда на админгранице с оккупированным Крымом.
Как сообщает Госпогранслужба Украины, в течение первого дня работы очередей и задержек не было. На аннексированную территорию пропустили 54 человека, при этом 12 лицам оккупанты отказали в пропуске — это мотивировалось отсутствием достаточных оснований.
С полуострова пропущено 108 человек. Все должны пройти самоизоляцию с использованием электронного сервиса «Дій вдома». Тех, кто отказывается от этого, с оккупированной территории не пропускают.
Ранее сообщалось, что на КПВВ в Донецкой области скончался 58-летний мужчина, который пытался попасть на территорию ОРДО. Боевики отказались пропустить больного человека, после чего он ощутил недомогание.114
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