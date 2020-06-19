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Известная турецкая газета "поженила" Зеленского и Брежневу (фото)

16:34 19 июня 2020
Известная турецкая газета «поженила» Зеленского и Брежневу (фото)

Популярная турецкая газета Hürriyet опубликовала новость об инфицировании COVID-19 первой леди Украины Елены Зеленской, проиллюстрировав ее скрином фильма «8 лучших свиданий». В кадре рядом с Владимиром Зеленским позирует… актриса Вера Брежнева якобы с их «совместными» детьми.

И хотя в настоящее время Hürriyet уже заменила фото, его скрин попал в сеть и вызвал массу откликов.

Так, пользователь с ником Freedom выразил уверенность в том, что турки по неведению «спалили» легенду российского агента глубокого внедрения, а пользователь Катерина отметила, что Константин Меладзе, являющийся мужем Веры Брежневой, уже «поднапрягся».

Напомним, «ФАКТЫ» рассказывали, как Елену Зеленскую лечат от COVID-19.

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