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Украина

Совет ЕС продлил «крымские» санкции против России

14:35 18 июня 2020
Крымский мост

В четверг, 18 июня, Совет ЕС продлил до июня 2021 санкции против РФ за незаконную оккупацию Крыма, ранее одобренные послами Евросоюза.

«Благодарен за это решение. Надо увеличивать давление за нарушение прав человека, „паспортизацию“, запуск железнодорожного сообщения через Керченский пролив, незаконные голосования в Крыму», — пишет в Twitter министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Пакет антироссийских санкций включает запрет на импорт в ЕС товаров из Крыма и Севастополя; инвестиции в Крым или Севастополь; туристические услуги в Крыму и Севастополе, в частности, европейские круизные лайнеры не могут заходить в крымские порты; экспорт определенных товаров и технологий в Крым, в частности, в сфере транспорта, телекоммуникаций и энергетики.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», антироссийские санкции, продленные Евросоюзом летом 2019 года, действуют до 23 июня 2020 года.

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