Страдает оборонка: в МИД рассказали, почему у Путина добиваются отмены санкций

Мир

Поддерживаемые канцлером Германии санкции, введенные против РФ из-за аннексии этой страной Крыма и развязывания агрессии на Донбассе, оказали отрицательное воздействие на военно-промышленный комплекс России, а также на различные сферы экономики, которая сейчас находится в затруднительном положении в связи с пандемией коронавируса.

Таким мнением с изданием «Апостроф» поделился заместитель министра иностранных дел Василий Боднар.

В числе причин, по которым Кремль добивается снятия санкций, Боднар назвал следующие факторы.

Прежде всего, страдает военно-промышленный комплекс РФ. Россияне недополучают запасные части, современное оружие, оснащение не только из Украины, но и от значительного количества международных партнеров. А без передовых технологий развивать ОПК и наступательную способность российской армии не так легко.

Второй момент связан с падением цен на энергоносители. Россия традиционно получала сверхприбыли и запускала их, как правило, не на социальные программы, а на развитие армии и вооружений. Сейчас этих сверхприбылей практически нет, резервы тают и возможности для перезагрузки экономики, армии теряются.

По словам украинского дипломата, также пандемия серьезно ударила по российской экономике, что повлияло на рост внутреннего протеста в РФ. И здесь перед Россией встает выбор: либо искать выход из этой ситуации, или обострять ее. Традиционно Россия шла на обострение. Сейчас налицо, что происходят не просто информационные кампании в российской прессе, а реальные перегруппировки войск, начинается нагнетание ситуации на Донбассе и в Крыму.

По этой причине Россия стремится найти слабые места в ЕС, вести игру с США под выборы, манипулировать ситуацией в центрально-восточной Европе — то есть делает все, чтобы добиться отмены санкций, и, как минимум, вернуть ситуацию к business as usual, либо нарастить влияние, резюмировал Боднар.

Напомним, что 10 июня послы Европейского Союза приняли решение, которое дает «зеленый свет» очередному продлению санкций в отношении России за аннексию украинского Крыма.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что президент Владимир Зеленский уверен, что санкции с России снимут только после возврата этой страной Украине оккупированного Крыма.

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