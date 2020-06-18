- 06:49 Страдает оборонка: в МИД рассказали, почему у Путина добиваются отмены санкций
- 05:55 В Комитете Рады поддержали законопроект Зеленского о референдуме
- 05:35 Готовьте деньги: в МОН рассказали, сколько будет стоить год обучения в вузах
- 04:55 Лидирует Пекин: в Китае за сутки выявили 28 новых случаев заражения коронавирусом
- 04:22 Выборы в масках: в ООН избрали председателя Генассамблеи и новых участников Совбеза
- 03:37 Курс на Азов: в США одобрили продажу Украине патрульных катеров на 600 млн долларов
- 02:59 Заражение COVID-19: ученые рассказали о важных мерах предосторожности в общем туалете
- 02:39 Curiosity сфотографировал Землю и Венеру с Марса: опубликовано фото
- 01:50 Очищается сама: в Израиле разработали многоразовую защитную маску
- 01:25 Дело Гандзюк: под ОП требовали наказать виновных в смерти Екатерины
- 00:55 У Зеленского подготовили предложения по имплементации "формулы Штайнмайера"
- 00:29 Американский эсминец Porter направился в Черное море, у Путина обещают "держать на контроле" визит
Страдает оборонка: в МИД рассказали, почему у Путина добиваются отмены санкций
Поддерживаемые канцлером Германии санкции, введенные против РФ из-за аннексии этой страной Крыма и развязывания агрессии на Донбассе, оказали отрицательное воздействие на военно-промышленный комплекс России, а также на различные сферы экономики, которая сейчас находится в затруднительном положении в связи с пандемией коронавируса.
Таким мнением с изданием «Апостроф» поделился заместитель министра иностранных дел Василий Боднар.
В числе причин, по которым Кремль добивается снятия санкций, Боднар назвал следующие факторы.
Прежде всего, страдает военно-промышленный комплекс РФ. Россияне недополучают запасные части, современное оружие, оснащение не только из Украины, но и от значительного количества международных партнеров. А без передовых технологий развивать ОПК и наступательную способность российской армии не так легко.
Второй момент связан с падением цен на энергоносители. Россия традиционно получала сверхприбыли и запускала их, как правило, не на социальные программы, а на развитие армии и вооружений. Сейчас этих сверхприбылей практически нет, резервы тают и возможности для перезагрузки экономики, армии теряются.
По словам украинского дипломата, также пандемия серьезно ударила по российской экономике, что повлияло на рост внутреннего протеста в РФ. И здесь перед Россией встает выбор: либо искать выход из этой ситуации, или обострять ее. Традиционно Россия шла на обострение. Сейчас налицо, что происходят не просто информационные кампании в российской прессе, а реальные перегруппировки войск, начинается нагнетание ситуации на Донбассе и в Крыму.
По этой причине Россия стремится найти слабые места в ЕС, вести игру с США под выборы, манипулировать ситуацией в центрально-восточной Европе — то есть делает все, чтобы добиться отмены санкций, и, как минимум, вернуть ситуацию к business as usual, либо нарастить влияние, резюмировал Боднар.
Напомним, что 10 июня послы Европейского Союза приняли решение, которое дает «зеленый свет» очередному продлению санкций в отношении России за аннексию украинского Крыма.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что президент Владимир Зеленский уверен, что санкции с России снимут только после возврата этой страной Украине оккупированного Крыма.31
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мама маленького мальчика так громко крикнула на всю улицу: «Брось каку!», что четыре мужика, оглядываясь, выбросили сигареты, а пятый шарахнулся от жены...