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Спорт

Неймар подал в суд на «Барселону» и теперь сам должен миллионы (видео)

17:22 19 июня 2020
Неймар

Бразильский нападающий «ПСЖ» Неймар, отдыхающий перед возвращением в расположение клуба в Сен-Тропе в компании своего одноклубника Марко Верратти и двух красоток, проиграл в суде иск, поданный против своего бывшего клуба — каталонской «Барселоны».

Футболист хотел получить от «сине-гранатовых» 43,6 млн евро якобы в качестве бонуса за подписание нового контракта с клубом в 2016 году. В итоге суд отклонил требования бразильца, при этом обязав его выплатить каталонцам компенсацию в размере 6,7 млн в евровалюте. Добавим, что Неймар имеет право подать апелляцию на решение суда.

Отметим, что Неймар перешел из «Барселоны», в составе которой за четыре сезона забил более сотни голов, в «ПСЖ» летом 2017 года за 222 млн евро. За это время нападающий, зарплата которого в парижском клубе составляет 36,8 млн в евровалюте, трижды стал чемпионом Франции, а также по одному разу выиграл Кубок и Суперкубок страны, а также Кубок Лиги.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Неймар занял четвертое место в списке самых высокооплачиваемых спортсменов мира.

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