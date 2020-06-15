- 20:48 Войны между отдыхающими и арендаторами: что происходит на одесских пляжах
- 20:39 Верховный суд принял важное решение по делу Суркисов против ПриватБанка
- 20:12 Появилась информация о судьбе таинственно исчезнувших во Львове школьниц
- 20:07 В Украине возобновят движение еще четырех поездов: названы направления
- 19:51 Подол ушел под воду, а деревья ломались, как спички: на Киев обрушилась непогода
- 19:51 В "Дизель Шоу" резко ответили "Кварталу" на попытку оправдаться за плагиат
- 19:45 Девушку избили в отделении полиции в Закарпатье: первые детали происшествия
- 19:21 Греция открылась для иностранных туристов: что их ждет
- 19:06 Возобновление действия украинских законов в ОРДЛО и не только: Украина выдвинула ряд требований на заседании ТКГ
- 18:52 Смертность от COVID-19 в Украине за месяц выросла почти вдвое: обнародованы неутешительные данные
- 18:52 Адвокат Ефремова объяснил, почему актер напился перед смертельным ДТП
- 18:25 Нанес 200 ударов ножом и расчленил тела: во Львове убийцу двух женщин отправили на лечение
«Карантин? Не слышал»: Неймар отдыхает в Сен-Тропе в компании одноклубника и красоток (видео)
Нападающий «ПСЖ» Неймар, обозвавший 23-летнего бойфренда своей матери геем, наслаждается отдыхом после возвращения из Бразилии во Францию.
После того, как чемпионат Франции был досрочно завершен, звездный футболист успел смотаться на родину. А перед тем, как приступить к тренировкам в составе своего клуба, Неймар решил «оттянуться» на популярном курорте Сен-Тропе. И чтобы не было скучно, взял с собой одноклубника Марко Верратти, с которым наслаждался компанией двух красоток — подруги итальянца Джессики Айди и французской топ-модели Синди Бруны.
Судя по видео, размещенном в одной из социальных сетей, звездные футболисты, купаясь в бассейне с девушками, не соблюдают правила карантина — веселятся без масок и не соблюдают безопасную дистанцию.
SQUAD! Neymar, Cindy Bruna, Marco Verratti e Jassica Aidi juntos pic.twitter.com/EvfW8XM7oq— Neymar Jr Fãclub (@memesneymar) June 15, 2020
Отметим, что «ПСЖ» по итогам досрочно завершенного сезона третий раз подряд стал чемпионом Франции. Новый чемпионат страны планируют начать 22 августа.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Неймар неудачно пошутил над сыном, разбив о его голову яйцо.17
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!