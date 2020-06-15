Спорт

«Карантин? Не слышал»: Неймар отдыхает в Сен-Тропе в компании одноклубника и красоток (видео)

Нападающий «ПСЖ» Неймар, обозвавший 23-летнего бойфренда своей матери геем, наслаждается отдыхом после возвращения из Бразилии во Францию.

После того, как чемпионат Франции был досрочно завершен, звездный футболист успел смотаться на родину. А перед тем, как приступить к тренировкам в составе своего клуба, Неймар решил «оттянуться» на популярном курорте Сен-Тропе. И чтобы не было скучно, взял с собой одноклубника Марко Верратти, с которым наслаждался компанией двух красоток — подруги итальянца Джессики Айди и французской топ-модели Синди Бруны.

Судя по видео, размещенном в одной из социальных сетей, звездные футболисты, купаясь в бассейне с девушками, не соблюдают правила карантина — веселятся без масок и не соблюдают безопасную дистанцию.

SQUAD! Neymar, Cindy Bruna, Marco Verratti e Jassica Aidi juntos pic.twitter.com/EvfW8XM7oq — Neymar Jr Fãclub (@memesneymar) June 15, 2020

Отметим, что «ПСЖ» по итогам досрочно завершенного сезона третий раз подряд стал чемпионом Франции. Новый чемпионат страны планируют начать 22 августа.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Неймар неудачно пошутил над сыном, разбив о его голову яйцо.

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