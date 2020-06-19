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ФК «Шахтер» перед матчем выйдет в футболках с надписью «Дякуємомедикам»: Фонд Рината Ахметова запустил флешмоб
21 июня в Украине традиционно будут отмечать День медработника. Фонд Рината Ахметова поздравляет украинских врачей с наступающим профессиональным праздником: медики, работающие с COVID в отделениях интенсивной терапии в опорных больницах, куда доставлялись аппараты ИВЛ от Фонда, получат комплекты спецодежды, сшитой по спецзаказу, и рюкзаки, а коллективам станций скорой помощи, которым ранее Фонд передал спецавтомобили в рамках проекта «200 скорых для Украины», вручат кофемашины.
Так, 19 июня подарки от Фонда уже получили медики многопрофильной больницы интенсивного лечения Бахмута.
«Четвертый месяц вы смело противостоите смертельной угрозе — новому вирусу, захватившему всю планету. И четвертый месяц Фонд Рината Ахметова помогает вам и тысячам вашим коллег по всей стране в этой борьбе. Это системная помощь государственным медучреждениям: 200 современных аппаратов ИВЛ, оборудование для лабораторий, 320 тысяч экспресс-тестов, порядка 200 тысяч единиц спецзащиты для медиков, онлайн-обучение для специалистов, работающих с аппаратами ИВЛ, и многое другое. А сегодня мы привезли вам подарки», — сказал представитель Фонда Рината Ахметова в региональном штабе по борьбе с коронавирусом Михаил Катеринчак.
Главврач больницы Светлана Мельникова отметила, что для медиков в это непростое время внимание — особенно важно: «Та работа, которую делает Фонд Рината Ахметова, — это огромный вклад. Совсем недавно мы получили новые аппараты ИВЛ, а наши врачи прошли обучение. Благодарю Рината Ахметова за поддержку медиков и желаю ему крепкого здоровья».
Эстафету поздравлений в этот день приняла станция экстренной медицинской помощи в Броварах. Чтобы утро каждого рабочего дня было свежим и бодрящим, местным медикам подарили от Фонда кофемашину.
«Спасибо большое Фонду и лично Ринату Ахметову за то, что помогаете и заботитесь о нас», — поблагодарил начальник СЭМП Георгий Зубковский.
Врач также добавил, что полученный в рамках проекта «200 скорых для Украины» Фонда современный автомобиль скорой помощи сейчас особенно необходим: «Это одна из самых новых машин на нашей станции, и сейчас она используется в борьбе с коронавирусом. Она выделена специально для заразившихся пациентов».
Еще одним приятным событием в завершении этого дня стала встреча в Областном центре экстренной медпомощи и медицины катастроф Краматорска. Фонд Рината Ахметова поблагодарил медиков за самоотверженный труд и также вручил подарок по случаю профессионального праздника.
С 19 июня Фонд Рината Ахметова при поддержке телеканала «Украина» и ФК «Шахтер» запускает флешмоб личной благодарности врачам любой специальности. Проект станет продолжением спецпроекта #Дякуємомедикам, который Фонд с каналом «Украина» проводили в мае. Тогда были собраны, показаны и опубликованы профессиональные истории врачей и медсестер, задействованных в борьбе с коронавирусом. Новый флешмоб коснется всех медиков без исключения. Ведь у каждого человека в жизни есть врач, который стал личным ангелом-хранителем или спас кого-то из близких.
Первыми к флешмобу присоединятся амбассадоры Фонда, ведущие телеканала «Украина» и просто известные всей стране люди — Олег Панюта, Игорь Пупков, Марина Кухар, Анна Панова. Ролики с призывом поблагодарить врачей также покажет в своем эфире телеканал «Украина».
20 июня в поддержку флешмоба команда ФК «Шахтер» перед матчем с ФК «Александрия» выйдет на разминку в футболках с надписью «Дякуємомедикам».
Фонд Рината Ахметова призывает записать видео с благодарностью конкретному врачу за помощь или спасение, назвав его имя и место работы, и разместить в соцсетях с хештегом #Дякуємомедикам, #ФондРинатаАхметова.
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