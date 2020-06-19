Происшествия

И Путин такой молодой: в киевском супермаркете заметили покупательницу в скандальной футболке (видео)

В пятницу, 19 июня, в один из супермаркетов Киева за покупками зашла женщина в футболке, на которой изображен Путин. Ранее в известном столичном супермаркете клиента отказались обслужить на украинском языке.

Видео разместили на странице Facebook «Киев Оперативный».

«Полиция сказала, что не приедет, а охранник супермаркета добавил, что у нас свободная страна, и она может носить все, что ей заблагорассудится», — написал автор ролика.

Видео 18+ (присутствует ненормативная лексика):

Ролик быстро собрал многочисленные комментарии, среди них: «Короче, надо носить с собой баллон с краской — порча имущества — ничто, по сравнению с пропагандой!«

Ранее произошел скандал с компанией McDonald's, которая убрала из меню русский язык.

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