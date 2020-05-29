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Общество и люди

В известном супермаркете отказались обслуживать клиента на украинском языке: скандальное видео

12:46 29 мая 2020
Супермаркет
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

В Киеве в одном из продуктовых супермаркетов отказались обслуживать покупателя на государственном языке. В эти же дни украинский язык хотят отменить в школах ОРЛО.

По словам пользователя Facebook Анатолия Шевчука, кассир не только не стала обслуживать его на украинском языке, но и отменила чек. После требования позвать администратора охранник супермаркета заявил, что у них инкассация и встретиться с администратором можно только через два с половиной часа.

Анатолий Шевчук считает недопустимым поведения кассира и требует ее увольнения. При этом отмечает, что отправился в другой супермаркет той же торговой сети, и там его вежливо обслужили.

В комментариях пользователи возмущаются ситуацией:


Ранее президент Зеленский заявил, что вопрос языка в Украине — искусственный.

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В известном супермаркете отказались обслуживать клиента на украинском языке: скандальное видео

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