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«Кілька слів про образу російськомовних на McDonald's»
Компанія McDonald's опинилася в центрі мовного скандалу після того, як з меню прибрали російську мову, а основною мовою комунікації зробили українську. Відомий політик Борислав Береза заявив, що бурхлива реакція на це російськомовних громадян України викликає у нього сміх. Політтехнолог Олексій Голобуцький також прокоментував ситуацію на своїй сторінці в Fаcebook.
«Кілька слів про образу російськомовних на McDonald's.
Почитав обурені коментарі деяких знайомих. Там немає жодного сенсу вступати в дискусію. Просто тому, що вони і так все прекрасно розуміють, там не треба нічого пояснювати чи на щось відкривати очі.
Насправді всім ясно, що йдеться про виживання української мови: від зменшення сфери застосування російської з нею нічого не станеться — ні з мовою, ні з культурою. А от зменшення сфери застосування української, навіть через банальну більшу доступність російськомовного продукту — це прямий і короткий шлях до перетворення мови чималої держави на «рідковживану», тоді на «вимираючу», а тоді на «зниклу з живого обігу».
Отже, тут актуальніше питання до україномовних: зрозуміти потребу в масштабному державному протекціонізмі української. Бо ми дійсно не конкуренти Росії з усіма її ресурсами, пропагандистською машиною і елементарно чисельністю населення як носіїв мови.
І так — це виведе з зони комфорту російськомовних громадян. Але це все ж не настільки значуща незручність, щоб відмовлятись від захисних преференцій для української".
Раніше Олексій Голобуцький поділився своєю думкою про те, якою буде подальша політична кар'єра Святослава Вакарчука і що йому завадило стати справжнім політиком
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