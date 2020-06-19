В Кременчугском водохранилище выловили сома из Южной Америки (фото)

Наука и технологии

Госрыбагентство Украины сообщило о том, что 17 июня в Кременчугском водохранилище близ Светловодска Кировоградской области одному из рыбаков посчастливилось поймать невиданную в этих краях рыбину — 600-граммового кольчужного сома, который водится в водоемах Южной Америки (напомним, ранее «ФАКТЫ» сообщали о львенке, разгуливающем по улицам Одессы).

«Локариевы или кольчужные сомы (Loricariidae) — семейство пресноводных рыб ряда сомоподобных. Их тело укрыто сросшимися костяными пластиками, напоминающими кольчугу рыцарей и защищают этих рыбок от природных врагов. Встретить кольчужных сомиков можно в бассейнах рек Южной Америки», — объясняется в сообщении.

Государственное рыбное агентство, подкрепляя информацию фотографией диковинного улова неизвестного рыбака, однако не объяснило, каким образом южноамериканский сом мог оказаться в наших широтах. Не мог же он приплыть из другого материка.





«Кто-то анциструса из аквариума выбросил», — сразу же предположил наш коллега Анатолий Гавриш, взглянув на фото.

Такого же мнения придерживаются и многочисленные пользователи интернета, оставившие свои комментарии под этой завлекательной новостью. «Уважаемые любители экзотики!!! Хватит, блин, смывать своих рыбок в унитаз или выпускать в речку, если вам не жалко! Отнесите в китайский ресторан или еще куда. Вы вредите экосистеме!!!» — призывает один из участников обсуждения. «Они питаются исключительно налетом водорослей на камнях и корягах. Ни для рыб, ни для растений опасности не представляют», — вступает на защиту пятнистых сомиков второй. «Кто-то выпустил на свободу, как когда-то пираний. Но интересно, как он перезимовал?» — озадачен третий. «Спасибо аквариумистам. Я под Киевом на сливе с Бортничей, где круглогодично +20, скалярию (тоже аквариумная рыба, ее второе название „рыба-ангел“. — Авт.) на поплавок ловил», — делится своим опытом еще один знаток рыб. А некоторые шутят по этому поводу: «Все дешевле, чем в зоомагазине», «Лучше жарить или на транку? Думаю, копченый будет самое то», «А со шкуры сделать туфли»…

Информация «ФАКТОВ». Анциструс или сомик-присоска очень популярен среди аквариумистов, впервые был завезен в наши широты в 70-х годах прошлого века. Крупных кольчужных сомов (птеригоплихтов), имеющих необычную форму тела и величавую медлительность, запускают в аквариумы большого объема. Они обладают красивым внешним видом и приносят пользу, поедая водорослевый налет.

Ранее, «ФАКТЫ» рассказывали о том, как в Киевском зоопарке отметили 45-летие гориллы

Фото Госрыбагентства Украины



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