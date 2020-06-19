Спорт

В пятницу, 19 июня, матчами в Мариуполе и Полтаве стартовал 27-й тур украинской премьер-лиги. Эти поединки были вынесены на будний день в связи с тем, чтобы дать двум участникам полуфинала Кубка Украины — «Мариуполю» и «Ворскле» — дополнительное время на подготовку к очному поединку, который пройдет 24 июня.

Чемпионат Украины. 27-й тур

19 июня (пятница)

«Мариуполь» — «Львов» — 3:0 (Фомин, 5, 27, Кащук, 90+4).

«Ворскла» — «Днепр-1» — 2:0 (Степанюк, 19, 48).

На берегу Азовского моря сошлись команды, которые после возобновления чемпионата Украины пока не знали вкуса победы. «Мариуполь», проводивший так называемую генеральную репетицию перед полуфиналом национального Кубка, уверенно прервал свою неприятную серию. Несмотря на то, что на поле шла в целом равная игра, до перерыва хозяева обеспечили себе комфортное преимущество благодаря дублю опытного форварда Руслана Фомина. Во втором тайме все попытки львовян сократить отставание оказались тщетными, а перед самым финальным свистком разгромным счет сделал чемпион мира в составе сборной Украины U-20 Алексей Кащук.

С серьезных неприятностей начался поединок с «Днепром-1» для полтавской «Ворсклы». Уже на 5-й минуте арбитр встречи Денис Шурман назначил пенальти в ворота хозяев, но после эмоциональной речи наставника полтавчан Юрия Максимова, проводившего 130-й матч во главе клубов УПЛ, сначала удалил опытного специалиста, а затем после консультации со своим ассистентом… отменил 11-метровый (на одной из страниц «Днепра-1» в соцсетях отреагировали фотографией с матча и подписью «Когда модная прическа есть, а характера нет»).

В итоге воспрянувшие футболисты «Ворсклы» даже без своего наставника на тренерской скамье склонили чашу весов в свою пользу благодаря двум мячам, которые забил нападающий Руслан Степанюк, тем самым одержав 150-ю домашнюю победу в рамках чемпионата Украины.

Положение команд:

1--6-е места

1. «Шахтер» — 68 очков (27 матчей);

2. «Динамо» — 52 (27);

3. «Десна» — 49 (27);

4. «Заря» — 49 (27);

5. «Александрия» — 43 (27);

6. «Колос» — 26 (27);

7--12-е места

7. «Днепр-1» — 34 (26);

8. «Мариуполь» — 30 (26);

9. «Ворскла» — 26 (26);

10. «Олимпик» — 23 (26);

11. «Львов» — 22 (27);

12. «Карпаты» — 14 (23).

Бомбардиры: 19 мячей — Жуниор Мораес («Шахтер»); 15 — Александр Филиппов («Десна»), 13 — Марлос («Шахтер»); 11 — Богдан Леднев («Заря»); 9 — Тайсон («Шахтер»), Владислав Супряга («Днепр-1»), Виктор Цыганков, Виталий Буяльский (оба — «Динамо»).

Также в рамках 27-го тура будут сыграны следующие матчи: «Шахтер» — «Александрия» (20 июня), «Карпаты» — «Олимпик», «Десна» — «Заря» (21 июня), «Динамо» — «Колос» (22 июня).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в еще одном клубе из Львова, «Рухе» из первой лиги, зафиксирована вспышка коронавируса.

Фото ФК «Ворскла»

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