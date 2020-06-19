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Еще в одном футбольном клубе Украины произошла вспышка коронавируса (фото)
В расположении львовского «Руха», лидирующего в чемпионате первой украинской лиги, зафиксировано сразу несколько случаев заболевания коронавирусом.
Как сообщил в комментарии сайту Tribuna президент Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) Сергей Макаров, опасный вирус диагностирован у трех футболистов и врача. «Клуб сообщил нам об этой ситуации. Насколько знаю, завтра утром они сделают повторное тестирование. Соответственно, подключается медицинский комитет УАФ. Будем оценивать обстановку и принимать решение», — отметил функционер.
Отметим, что после осенней части сезона-2019/2020 «Рух» занимает первое место в турнирной таблице первой лиги, набрав 39 очков. В одном пункте от лидера расположилась «Волынь», на два меньше сразу у четырех команд — «Ингульца», «Миная», «Оболонь-Бровар» и «Агробизнеса».
К слову, совсем недавно в «Рухе», который 24 июня должен был принимать краматорский «Авангард», произошла вынужденная замена главного тренера — Юрий Бакалов, который был назначен в декабре 2019-го и не провел во главе команды ни одного официального матча, покинул команду в связи с болезнью близкого человека. Вместо него львовский клуб принял 32-летний Иван Федик, а консультантом стал опытнейший экс-наставник «Металлиста», «Днепра» и сборной Украины Мирон Маркевич.
Напомним, что ранее в другой команде из Львова, «Карпатах» из премьер-лиги, массово заразились футболисты и работники клуба. Отбыв карантин, «львы» уже готовы возобновить чемпионат — правда, ближайший домашний поединок против «Олимпика» из-за сложной эпидемиологической ситуации во Львове вынуждены будут проводить в Луцке.
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