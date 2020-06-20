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Хет-трик от «уголовника» и средний палец от жен: в России сыгран самый позорный футбольный матч (фото, видео)
Состоявшийся накануне матч российском премьер-лиги (РПЛ) «Сочи» — «Ростов» (10:1) уже назвали самым большим позором в истории российского футбола (так, в частности, считает бывший вице-президент ФИФА Вячеслав Колосков). И дело даже не самом рекордном счете в истории РПЛ.
Весь сыр-бор разгорелся после того, как стало известно о заражении коронавирусом шести футболистов «Ростова» (в том числе, экс-игрока киевского «Динамо» Романа Еременко), и команда ушла на двухнедельный карантин. Ростовчане пытались перенести матч, но футбольные власти России и ФК «Сочи» были категорически против.
В итоге гости отправили на игру 16--19-летних пацанов, которые сражались, как могли (даже открыли счет на 1-й минуте поединка!), но в итоге прогнозируемо получили от «дядек» полную кошелку мячей. При этом хет-триком отметился форвард Александр Кокорин, который осенью прошлого года вышел из тюрьмы.
По иронии судьбы, лучшим игроком этого странного матча был признан 17-летний голкипер гостей Денис Попов, который, пусть и пропустил 10 мячей, но при этом 15 (!) раз (рекорд РПЛ по сейвам!) спас свою команду от гола да еще отразил в первом тайме пенальти.
17-летний вратарь «Ростова» Денис Попов с наградой лучшему игроку матча
К слову, через несколько часов после финального свистка жена голкипера «Ростова» Сергея Песьякова опубликовала на своей странице в Instagram провокационное фото. На снимке Ксения Песьякова позирует вместе с Дарьей, женой главного тренера ростовчан Валерия Карпина, и Яной, супругой полузащитника Алексея Ионова. Девушки показывают средние пальцы. «Поздравляем победителей — ФК „Сочи“!» — подписала Песьякова фото. Умом Россию не понять…
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что футболиста российских «Крыльев Советов» Евгения Фролова оштрафовали за критику Путина.
Фото ФК «Ростов», premierliga.ru, Instagram86
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Хет-трик от «уголовника» и средний палец от жен: в России сыгран самый позорный футбольный матч (фото, видео)
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