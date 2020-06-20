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Убийство полицейского в Днепре: в сети показали фото погибшего героя
В сети появилось фото полицейского Дарвина Потуданского, который накануне в Днепре смог задержать вооруженного преступника и умер от полученных ран.
30-летний старший лейтенант был оперативником уголовного розыска Шевченковского отдела полиции.
Руководитель Департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко пишет, что это обычный парень, его земляк, с его родного жилмассива. Парень не побоялся подойти к преступнику и задержать его ценой своей жизни.
«Это действительно тяжело и не каждый будет способен: увидеть по ориентированию вора, который недавно в результате разбойного нападения украл крупную сумму денег, не побояться подойти к твари и … задержать ценой своей жизни вследствие огнестрельных ранений. Это такая она и есть — ежедневная, полицейская, „оперская“, неблагодарная, кровавая, но необходимая государству и обществу работа: ловить и обезвреживать преступников. Тяжелая, рискованная, но необходимая служба», — пишет Шевченко и публикует фото героя.
Заместитель министра МВД Антон Геращенко уточнил, что полицейский погиб при задержании грабителя, подозреваемого в вооруженном похищении 4 миллионов гривен.
«От двух огнестрельных ранений погиб старший лейтенант полиции Дарвин Каренович Потуданский, 1990 года рождения. Истекая кровью, он успел помочь своим товарищам обезоружить и надеть наручники на преступника», — пишет Геращенко.
О трагедии Геращенко вспомнил в своем посте относительно выделении средств на доплаты сотрудникам полиции из так называемого «коронавирусного фонда». Вопрос рассматривался на бюджетном комитете 19 июня. Речь шла о доплатах в размере 50% от должностных окладов для 87 тысяч сотрудников структур МВД, в том числе для 67 тысяч полицейских, каждый день контактирующих со значительным количеством людей на улицах и в рабочих помещениях.
Геращенко пишет, что погибший 30-летний старший лейтенант Дарвин Потуданский с премией получал около 13 тысяч гривен (оклад составлял 7 тысяч гривен).
Напомним, в пятницу, 19 июня, в Днепре произошло вооруженное ограбление, в результате которого потерпевший лишился 4 миллионов гривен. Ограбление происходило так: к мужчине, сидевшему на заднем сидении своего автомобиля Toyota, подсел преступник, ударил пассажира рукояткой пистолета по голове и выхватил у пострадавшего две спортивные сумки, в которых находилось 4 миллиона гривен, угрожая пистолетом.
Во время отработки города полицейские Шевченковского отделения полиции увидели похожий по описанию автомобиль. Для установления личности водителя приняли решение доставить его в отделение полиции. Во время движения автомобиля злоумышленник совершил несколько выстрелов в полицейского, который сидел рядом. Раненому полицейскому удалось выхватить оружие у нападающего, задержать его и одеть на него наручники.37
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