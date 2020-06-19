Происшествия

В пятницу, 19 июня, в Днепре во время задержания вооруженного преступника от ранений умер полицейский. В апреле в Днепре прямо на улице умер 26-летний патрульный.

Утром 19 июня в Днепре было совершено разбойное нападение. Для задержания правонарушителя всем оперативникам и нарядам патрульной полиции предоставили приметы злоумышленника и описание автомобиля.

Во время отработки города полицейские Шевченковского отделения полиции увидели похожий по описанию автомобиль. Для установления личности водителя приняли решение доставить его в отделение полиции. Во время движения автомобиля злоумышленник совершил несколько выстрелов в полицейского, который сидел рядом. Раненому полицейскому удалось выхватить оружие у нападающего, задержать его и одеть на него наручники.

После этого полицейский Дарвин Потуданский умер.

Напомним, в мае на Донбассе погиб командир батальона «Луганск-1» полковник полиции Сергей Губанов. Он подорвался на неизвестном взрывном устройстве в окрестностях фронтового села Трехизбенка в Луганской области во время патрулирования

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