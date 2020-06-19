26.62 / 26.83 29.67 / 30.08
Киев: +27
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Дерзкое ограбление в Днепре: налетчик с пистолетом и газовым баллончиком отобрал у мужчины 4 миллиона гривен

15:35 19 июня 2020
полиция

В пятницу, 19 июня, в Днепре произошло вооруженное ограбление, в результате которого потерпевший лишился 4 миллионов гривен. Неделю назад в центре Киева вооруженная банда отобрала ценное медоборудование стоимостью несколько сот тысяч гривен.

Инцидент в Днепре произошел на улице Мечникова около 10 часов утра.

Как стало известно, когда мужчина сидел на заднем сидении своего автомобиля Toyota, в машину подсел преступник, ударил 49-летнего мужчину рукояткой пистолета по голове несколько раз. Кроме того, злоумышленник брызнул из газового баллончика в водителя машины, передает «Днепр оперативный».

После этого злоумышленник выхватил у пострадавшего две спортивные сумки, в которых находилось 4 миллиона гривен. А пытавшемуся сопротивляться владельцу денег пригрозил, что выстрелит, если мужчина не отдаст сумки.

После совершения разбойного нападения злоумышленник побежал в сторону ул. Старокозацкой, и исчез.

На место происшествия прибыли медики (они оказали помощь ограбленному мужчине) и полиция.

Правоохранители ищут грабителя и дают его приметы: невысокого роста, 40−45 лет, одет в черную одежду, похожую на охранную форму, черную кепку, черные кроссовки.

Напомним, в Одессе иностранцы во время ограбления вынесли из квартиры сейф с деньгами и драгоценностями на сумму свыше миллион гривен. Ранее под Киевом ограбили дом известного травматолога, также забрав деньги и драгоценности.

93

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

полиция

Дерзкое ограбление в Днепре: налетчик с пистолетом и газовым баллончиком отобрал у мужчины 4 миллиона гривен

Грозился застрелить на месте: в Киеве вооруженный автохам устроил дорожное ЧП (фото)

Грозился застрелить на месте: в Киеве вооруженный автохам устроил дорожное ЧП (фото)

Иэн Холм

Умер знаменитый британский актер Иэн Холм, звезда "Властелина колец" и "Пятого элемента" (фото)

На входе в магазин

В Днепре владелица магазина избила журналистку, снимавшую нарушения карантина (видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер