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Дерзкое ограбление в Днепре: налетчик с пистолетом и газовым баллончиком отобрал у мужчины 4 миллиона гривен
В пятницу, 19 июня, в Днепре произошло вооруженное ограбление, в результате которого потерпевший лишился 4 миллионов гривен. Неделю назад в центре Киева вооруженная банда отобрала ценное медоборудование стоимостью несколько сот тысяч гривен.
Инцидент в Днепре произошел на улице Мечникова около 10 часов утра.
Как стало известно, когда мужчина сидел на заднем сидении своего автомобиля Toyota, в машину подсел преступник, ударил 49-летнего мужчину рукояткой пистолета по голове несколько раз. Кроме того, злоумышленник брызнул из газового баллончика в водителя машины, передает «Днепр оперативный».
После этого злоумышленник выхватил у пострадавшего две спортивные сумки, в которых находилось 4 миллиона гривен. А пытавшемуся сопротивляться владельцу денег пригрозил, что выстрелит, если мужчина не отдаст сумки.
После совершения разбойного нападения злоумышленник побежал в сторону ул. Старокозацкой, и исчез.
На место происшествия прибыли медики (они оказали помощь ограбленному мужчине) и полиция.
Правоохранители ищут грабителя и дают его приметы: невысокого роста, 40−45 лет, одет в черную одежду, похожую на охранную форму, черную кепку, черные кроссовки.
Напомним, в Одессе иностранцы во время ограбления вынесли из квартиры сейф с деньгами и драгоценностями на сумму свыше миллион гривен. Ранее под Киевом ограбили дом известного травматолога, также забрав деньги и драгоценности.93
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Дерзкое ограбление в Днепре: налетчик с пистолетом и газовым баллончиком отобрал у мужчины 4 миллиона гривен
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