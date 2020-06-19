Происшествия

Дерзкое ограбление в Днепре: налетчик с пистолетом и газовым баллончиком отобрал у мужчины 4 миллиона гривен

В пятницу, 19 июня, в Днепре произошло вооруженное ограбление, в результате которого потерпевший лишился 4 миллионов гривен. Неделю назад в центре Киева вооруженная банда отобрала ценное медоборудование стоимостью несколько сот тысяч гривен.

Инцидент в Днепре произошел на улице Мечникова около 10 часов утра.

Как стало известно, когда мужчина сидел на заднем сидении своего автомобиля Toyota, в машину подсел преступник, ударил 49-летнего мужчину рукояткой пистолета по голове несколько раз. Кроме того, злоумышленник брызнул из газового баллончика в водителя машины, передает «Днепр оперативный».



После этого злоумышленник выхватил у пострадавшего две спортивные сумки, в которых находилось 4 миллиона гривен. А пытавшемуся сопротивляться владельцу денег пригрозил, что выстрелит, если мужчина не отдаст сумки.

После совершения разбойного нападения злоумышленник побежал в сторону ул. Старокозацкой, и исчез.

На место происшествия прибыли медики (они оказали помощь ограбленному мужчине) и полиция.

Правоохранители ищут грабителя и дают его приметы: невысокого роста, 40−45 лет, одет в черную одежду, похожую на охранную форму, черную кепку, черные кроссовки.

Напомним, в Одессе иностранцы во время ограбления вынесли из квартиры сейф с деньгами и драгоценностями на сумму свыше миллион гривен. Ранее под Киевом ограбили дом известного травматолога, также забрав деньги и драгоценности.

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