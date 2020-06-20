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Происшествия

Пожар на Центральном рынке Кривого Рога уничтожил десятки торговых павильонов с товарами (фото, видео)

8:39 20 июня 2020
пожар

Ночью 19 июня на территории Центрального рынка Кривого Рога произошел пожар. Накануне в Киеве загорелась трансформаторная подстанция в районе жилого комплекса.

Прибыв на улицу Серафимовича в Довгинцевском районе Кривого Рога, спасатели установили, что огнем охвачены металлические павильоны с продовольственными товарами.

Пожар, общей площадью 240 метров квадратных, локализовали в 23:44 и ликвидировали в 00:40.

Огонь уничтожил 22 торговых павильона с продуктами. В результате пожара погибших и пострадавших нет.

Напомним, 10 июня в Киеве горело здание Национальной полиции, расположенное по адресу Набережное шоссе, 25.

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