Происшествия

В Киеве пожар на подстанции обесточил Русановку и Березняки: первое видео с места ЧП

В четверг, 18 июня, после полудня в Киеве произошло ЧП на трансформаторной подстанции в районе жилого комплекса «Комфорт Таун». Напомним, в ночь с 13 на 14 июня в Украине без электроснабжения из-за штормового ветра и ливней остались 348 населенных пунктов в 9 областях.

По информации ресурсов «Киев Оперативный» и dtp.kiev.ua, на подстанции прогремел взрыв, а затем там загорелась вышка с высоковольтными проводами.

По свидетельству местных жителей, в настоящее время без света остаются Русановский массив и район Березняков.

В комментариях пользователи допустили, что трансформатор не выдержал большого количества подключенных к нему потребителей.

«Когда ставили этот трансформатор никто не представлял сколько к нему подключат новых потребителей. Вот он и сказал „хватит“ и ушел на покой», — написал Андрей Галайко.

Напомним, в среду, 10 июня, в Киеве горело здание Национальной полиции, расположенное по адресу Набережное шоссе, 25.

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