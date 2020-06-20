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Мир

В США отказались от названия «эскимо» из-за расистского подтекста

8:52 20 июня 2020
Эскимо

Американская компания Dreyer's объявила о том, что откажется от названия «эскимо» из-за расистского подтекста.

«Мы привержены делу достижения расового равноправия и признаем данный термин уничижительным», — приводит слова главного маркетолога Dreyer’s Grand Ice Cream Элизабелл Маркес издание The Wall Street Journal. Каким будет новое название продукта пока не сообщается.

Запатентованный в 1922 году десерт Eskimo Pie представляет собой мороженое в шоколадной глазури.

В его логотипе и рекламе используется образ мальчика-эскимоса в традиционной меховой одежде на фоне снегов.

Dreyer’s Grand Ice Cream в феврале этого года была продана швейцарской компанией Nestle британской компании Froneri International за четыре миллиарда долларов.

Ранее «ФАКТЫ» писали — Протесты в США: чем провинились «Унесенные ветром» и премия «Оскар».

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