26.56 / 26.84 29.57 / 30.13
Киев: +19
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Политика

Лукашенко знает, что делать с привычным электоратом, но не знает, как быть с остальными, — Тышкевич

9:25 20 июня 2020
Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко, отправив в отставку действующий состав правительства, дал определенный посыл так называемому городскому среднему классу, появившемуся в стране в последнее время. Об этом «ФАКТАМ» рассказал политический аналитик Украинского института будущего Игар Тышкевич.

По словам эксперта, власть для среднего класса создала более-менее комфортные условия для бизнеса. Коронавирус внес в жизнь ощутимые коррективы. И сегодня эти люди, более склонные к анализу, ожидают от власти алгоритма действий, направленного на то, чтобы ситуация в Беларуси улучшилась.

Тышкевич напоминает, что в Беларуси нарастают протестные настроения. Чтобы их сбить, Лукашенко в своей предвыборной программе будет говорить о модернизации страны, на что есть запрос у общества, в первую очередь у городского среднего класса.

«Если будет дан явный посыл в этом направлении, плюс определенные действия правительства — то это может служить даже целью сбивания протестных настроений по крайней мере среди среднего класса», — считает Тышкевич.

С протестными настроениями у традиционного электората, которые вызваны коронавирусом и закрытием границ, по словам аналитика, Лукашенко знает что делать: «где-то напугали, где-то показали конфетку».

Напомним, в четверг, 18 июня, за два с половиной месяца до выборов президента Беларуси, в центре Минска прошел совместный пикет представителей оппозиционной коалиции. Выборы президента пройдут в Беларуси в день рождения Лукашенко — 30 августа. Ему исполнится 66 лет. В общем Александр Лукашенко руководит страной 25 лет.

61

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Джамала

"Родился самый пунктуальный малыш": Джамала во второй раз стала мамой (фото)

Лукашенко

Украина может вместе с Беларусью «дружить» против России: какую игру затеял Лукашенко

Сочи&nbsp;— Ростов

Хет-трик от «уголовника» и средний палец от жен: в России сыгран самый позорный футбольный матч (фото, видео)

Одесса, шкваловый ворот

«Страшно и страшно красиво»: над Одессой было замечено необычное природное явление (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер