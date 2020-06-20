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Лукашенко знает, что делать с привычным электоратом, но не знает, как быть с остальными, — Тышкевич
Президент Беларуси Александр Лукашенко, отправив в отставку действующий состав правительства, дал определенный посыл так называемому городскому среднему классу, появившемуся в стране в последнее время. Об этом «ФАКТАМ» рассказал политический аналитик Украинского института будущего Игар Тышкевич.
По словам эксперта, власть для среднего класса создала более-менее комфортные условия для бизнеса. Коронавирус внес в жизнь ощутимые коррективы. И сегодня эти люди, более склонные к анализу, ожидают от власти алгоритма действий, направленного на то, чтобы ситуация в Беларуси улучшилась.
Тышкевич напоминает, что в Беларуси нарастают протестные настроения. Чтобы их сбить, Лукашенко в своей предвыборной программе будет говорить о модернизации страны, на что есть запрос у общества, в первую очередь у городского среднего класса.
«Если будет дан явный посыл в этом направлении, плюс определенные действия правительства — то это может служить даже целью сбивания протестных настроений по крайней мере среди среднего класса», — считает Тышкевич.
С протестными настроениями у традиционного электората, которые вызваны коронавирусом и закрытием границ, по словам аналитика, Лукашенко знает что делать: «где-то напугали, где-то показали конфетку».
Напомним, в четверг, 18 июня, за два с половиной месяца до выборов президента Беларуси, в центре Минска прошел совместный пикет представителей оппозиционной коалиции. Выборы президента пройдут в Беларуси в день рождения Лукашенко — 30 августа. Ему исполнится 66 лет. В общем Александр Лукашенко руководит страной 25 лет.
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