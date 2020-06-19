Украина может вместе с Беларусью «дружить» против России: какую игру затеял Лукашенко

Мир

Отправив в отставку правительство Беларуси, Александр Лукашенко разразился эмоциональным спичем на представлении нового состава Совмина: «На деньги российских олигархов они к власти ведут вот эту отмороженную, так называемую радикальную оппозицию Беларуси… Вы видите, что нас на части разрывают. Некоторым беларусам кажется, что это далеко Украину разрушили. Идет война. Где-то далеко Молдова, которую разделили напополам. Забыли, как в Литве воевали, с боем отстаивали независимость, суверенитет в свое время… Забыли, что Грузия потеряла почти треть своей территории». Кому было адресовано напоминание о склонности России к вооруженной агрессии, «ФАКТАМ» рассказал политический аналитик Украинского института будущего Игар Тышкевич.

— Обычно правительство меняют после выборов. Зачем Лукашенко делать это сейчас, перед выборами, и чем интересен новый состав Совмина?

— Во-первых, есть несколько возможных резонов. Не секрет, что начинается финансовый кризис. Правительство во время экономического кризиса часто принимает непопулярные у населения решения — соответственно, задача этого правительства как раз в том, чтобы эти непопулярные решения принять. И дальше, в зависимости от того, как будет развиваться ситуация в экономике, либо Лукашенко сможет показать себя победителем (скажет: вот видите, правительство поменял на более резких людей, более целеустремленных и добился результатов) или, если процесс не будет быстрым, что скорее всего, — то правительство (а не Лукашенко) примет на себя ответственность за эти решения. Это раз, — считает Игар Тышкевич.

Второе: перед выборами надо учитывать и игру, и оппонентов — кто они есть, какие у них есть связи, в том числе в правительственных кругах. Резон и в том что в новом правительстве более проверенные люди, проверенные бойцы, если можно так выразиться, в которых Лукашенко уверен — как во внутрибеларуских процессах, так и с точки зрения отношений с Российской Федераци. То есть это более консолидированное правительство.

И, наконец, еще один элемент. Протестные настроения распространяются в двух основных группах: одна — это условно электорат Лукашенко, а вторая — это так называемый городской средний класс, которому необходимо показать, что что-то в стране меняется, у которого есть определенный запрос на модернизацию страны. В начале июля, скорее всего, будет опубликована предвыборная программа Лукашенко, и там будет говориться в том числе о модернизации… В Беларуси не называют слово «реформы», считая его ругательным, там может быть модернизация, развитие наукоемких отраслей экономики и так далее — красивые слова всегда можно найти. И если будет дан явный посыл в этом направлении, плюс определенные действия правительства — то это может служить даже целью сбивания протестных настроений по крайней мере среди среднего класса.

— Протестный электорат Лукашенко?

— Не протестный электорат Лукашенко, а протестные настроения у традиционного электората Лукашенко, это разные вещи. Есть две группы: одна группа — традиционный электорат Лукашенко, который был в системе условного общественного договора, его все устраивало, но негативные события 2020 года, связанные с коронавирусом, закрытие границ и так далее, — все это вызвало «разброд и шатание». А вторая группа, очень важная, она жила вне данного общественного договора, — это возникший за последние десять лет городской средний класс. И как раз игра с правительством — это может быть посыл ко второй группе, потому что она вне привычной системы коммуникации.

Лукашенко знает, что делать с привычным электоратом: где-то напугали, где-то показали конфетку -и все нормально. А вот что делать с другими? Потому что другие очень долго жили в так называемой внутренней эмиграции. Власть для них создала более-менее комфортные условия для бизнеса, вокруг их бизнеса, доходов разворачивалась своя инфраструктура… И сегодня это схлопывается. Поскольку это люди более склонные к анализу, более склонные к тому, чтобы задавать неудобные вопросы, они ожидают алгоритма действий: что будет происходить с Беларусью, чтобы ситуация улучшилась. И как раз смена правительства — это посыл этой группе, а не традиционному электорату.

— Встречаясь с новым составом Совмина Лукашенко эмоционально рассказывал, как «нас на части разрывают» и приводил в пример вооруженные конфликты в Украине, в Молдове, на Кавказе, в Закавказье, в Средней Азии, Литве, где фактически принимала участие Россия или сторонники России. Кому и против кого направлены эти слова? Это был посыл России: мол, мы вас не пустим? Национально сознательным белорусам: мол, не раскачивайте лодку, а то Россия придет? Или же кому-то третьему?

— Сразу нескольким группам. Во-первых, сейчас риторика российской угрозы действительно распространена.

Второе — это адресовано национально ориентированным беларусам, которые сейчас занимают достаточно интересную позицию. Потому что если посмотреть на ключевых оппонентов Лукашенко, то у них нет такой явной поддержки старой беларуской оппозиции: пробеларуской либо проевропейской.

Это посыл и обществу. И, естественно, Российской Федерации, тем более что риторика сопровождается принятием на вооружение новых образцов техники, разработанных и недавно представленных беларуским оборонпромом, многие из которых созданы не на российской элементной базе, а уже в партнерстве с Китаем.

— Недавно в Беларусь знакомиться с новым Совмином ездила украинская делегация высокого уровня. О визите обе стороны высказались кратко: поговорили, мол, о сотрудничестве и безопасности. Есть предположение, о чем более конкретно могла идти речь, учитывая участие в делегации министра обороны, людей, которые занимаются вопросами Донбасса?

— Ключ — в составе украинской делегации. Это силовики, люди, занимающиеся Донбассом, и парламентарии, которые занимаются правовыми вопросами и законодательством. И сами встречи: отдельно встречи в Министерстве обороны, отдельно встреча вице-премьера Украины Резника с вице-премьером Беларуси Юрием Назаровым, который ответственен за топливно-энергетический комплекс. А мы помним нефтяную войну Беларуси и Российской федерации.

Я думаю, за этими переговорами, кроме развития старых и новых проектов, незримо стояла тень России. Очень может быть, обсуждали варианты видения украинской властью решения вопросов по Донбассу. Поэтому я не исключаю, например, такой вещи, как появления в скором времени вновь тезиса о миротворцах на Донбассе. И есть еще очень интересная вещь, про которую, может, и не стоит распространяться до появления конкретных образцов. Но давайте вспомним о Форуме регионов Беларуси и Украины. Лукашенко много говорил там о ракетах (которые Беларуси могут помочь создавать украинцы. — Авт.), говорили в том числе и о такой вещи, как военно-техническое сотрудничество (на днях Александр Лукашенко возмутился отказом России вести совместные с Беларусью разработки ракетного вооружения. — Авт.)

Теперь давайте посмотрим, что происходит в Украине — разрабатываются свои образцы вооружения и техники, некоторые идут на вооружение, некоторые — нет. В Беларуси разрабатываются свои, причем разрабатываются, в том числе, с учетом украинского опыта ведения боевых действий. И естественно, двум государствам это может быть интересно. В конце концов, свидетельством того, что это может быть интересно, являются армейские грузовики «МАЗ-Богдан», та же самая «Варта» и несколько других образцов.

Поэтому очень может быть, что тема военно-технического сотрудничества, тема создания новых образцов вооружения тоже могли обсуждаться на этих встречах.

— То есть фактически возможен вариант совместной «дружбы против» России?

— Скорее речь может идти про партнерство, выгодное обоим государствам. Потому что дружба — это такое эфемерное понятие: где-то мы дружим, где-то мы не дружим. Условно говоря: Украина дружит или не дружит с Германией, и каким образом это соотносится например с «Северным потоком»? А вот если говорить о партнерстве по конкретным направлениям — это более предметный разговор, это более измеримая тема, можно увидеть результаты либо конкретные действия и, соответственно, оценить, что происходит.

Продолжение интервью с аналитиком Игаром Тышкевичем читайте в ближайшие дни.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Лукашенко нравится троллить стареющего Путина, отыгрываясь за нанесенные тем обиды.

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