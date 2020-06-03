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Лукашенко неожиданно уволил правительство Беларуси в полном составе

20:04 3 июня 2020
Александр Лукашенко

В среду, 3 июня, президент Беларуси Александр Лукашенко отправил в отставку действующий состав правительства. Ранее он сказал, кто в будущем возглавит страну.

Как сообщает TUT.BY, Лукашенко провел совещание для обсуждения предложений по новому составу правительства. Он заявил, что из-за кризиса, который вызван пандемией коронавируса, было бы неправильно менять всех членов правительства.

«Да и необходимости такой нет. Выросло новое поколение руководителей, которые себя хорошо показали и работали неплохо в правительстве. Зачем их менять? Они могут работать», — заявил Лукашенко.

Еще несколько ней назад он сказал, что намерен до выборов сформировать новый состав правительства.

Ранее сообщалось, что в Беларуси зафиксировали всплеск заболеваемости COVID-19.

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