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Лукашенко неожиданно уволил правительство Беларуси в полном составе
В среду, 3 июня, президент Беларуси Александр Лукашенко отправил в отставку действующий состав правительства. Ранее он сказал, кто в будущем возглавит страну.
Как сообщает TUT.BY, Лукашенко провел совещание для обсуждения предложений по новому составу правительства. Он заявил, что из-за кризиса, который вызван пандемией коронавируса, было бы неправильно менять всех членов правительства.
«Да и необходимости такой нет. Выросло новое поколение руководителей, которые себя хорошо показали и работали неплохо в правительстве. Зачем их менять? Они могут работать», — заявил Лукашенко.
Еще несколько ней назад он сказал, что намерен до выборов сформировать новый состав правительства.
Ранее сообщалось, что в Беларуси зафиксировали всплеск заболеваемости COVID-19.147
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