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Украина

Венгрия изменила правила въезда украинцев: что важно знать

19:32 19 июня 2020
мужчины

Венгрия, которая не оставляет надежд договориться с Украиной по языковому вопросу, возобновила пропуск через границу пассажирских автобусов.

Своих соотечественников венгерские пограничники пропускают на въезд без необходимости проходить карантин, сообщили в Госпогранслужбе.

Украинцам, которые планируют посетить Венгрию на короткий срок в пределах 30-километровой зоны, также не нужно проходить карантин. От таких иностранцев не потребуют дополнительных подтверждающих документов для въезда, но они должны покинуть территорию Венгрии в течение 24 часов.

Въезд на территорию Венгрии с целью транзитного проезда разрешается круглосуточно при наличии документа о постоянном месте проживания, разрешение на пребывание, вида на жительство, визы на длительное трудоустройство или другого документа, подтверждающего право на длительное пребывание в стране назначения, выданного официальным органом этой страны.

«К тому же, лицо должно предоставить согласие на проверку на наличие COVID-19 и не иметь признаков подозрения на инфекцию», — говорится в сообщении.

Напомним, Турция, которая готова принимать украинских туристов с 1 июля, не будет требовать прохождения самоизоляции и результатов теста на коронавирус. А в Египте туристам понадобятся результаты ПЦР-теста.

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