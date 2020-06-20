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Напряженный и беспокойный день: гороскоп на 21 июня для всех знаков зодиака

Воскресенье, 21 июня, — сложный день, требующий максимальной концентрации сил и энергии. «ФАКТЫ» предлагают гороскоп на 21 июня для всех знаков зодиака Читайте также: Карьерный рост и конфликты: гороскоп на июнь для всех знаков зодиака

Овен

Реально посмотрев на вещи, сумеете понять, какие шаги следует предпринять для достижения задуманного.

Телец

Сегодня следует довести начатое до конца, как бы тяжело это вам не давалось.

Близнецы

Вероятно получение хороших новостей, которые будут касаться кого-то из ваших близких.

Рак

Придется потрудиться, чтобы произвести приятное впечатление на новых знакомых. Вы с этим легко справитесь, если будете больше помалкивать.

Лев

Старайтесь избегать споров и выяснения отношений, особенно с близкими людьми.

Дева

Вам, скорее всего, представится шанс поучаствовать в совместном проекте, который поможет приобрести ценный опыт и знания.

Весы

Не торопитесь с принятием важного решения, особенно, если это касается финансовых вопросов.

Скорпион

Сегодня вам будет довольно трудно найти общий язык с окружающими, но не стоит принимать это близко к сердцу.

Стрелец

Ваша способность схватывать все на лету во многом поможет добиться успеха. Главное -- правильно рассчитать свои силы.

Козерог

Помните о том, что враг не дремлет. Поэтому следует постоянно держать ухо востро.

Водолей

Довольно напряженный и беспокойный день, однако старайтесь не давать волю эмоциям.

Рыбы

Старайтесь действовать самостоятельно, не надейтесь на чью-либо помощь -- только при таких условиях удастся избежать непоправимых ошибок.

Хорошего вам дня!

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