Чуда не случилось: тяжело больной сын Виктора Павлика обратился к одноклассникам в соцсети

Общество и люди

Павел Павлик, младший сын известного певца Виктора Павлика, признался, что врачам не удалось вылечить его онкозаболевание — злокачественную опухоль позвоночника. Павел Павлик прекращает терапию и надеется, что успеет встретиться со своими одноклассниками и одногруппниками. Чтобы разыскать бывших соучеников, Павлик рассчитывает на помощь соцсетей.

Полтора года назад у Павла Павлика выявили саркому — рак костей. 18 курсов химиотерапии и курс лучевой терапии не помогли победить злокачественную опухоль. Результаты последних КТ и МРТ показали, что болезнь прогрессирует, дальнейшее лечение потеряло смысл.

По словам Павла, он уже не может передвигаться без коляски, теряет функциональность рука. «Я закончил свое лечение химиопрепаратами, но не потому что оно больше не нужно, а потому что оно более бессмысленно. Нам не удалось остановить развитие моей болезни, она продолжает активно поражать мой организм, разрушая его изнутри. А значит мне осталось только продержаться в живых сколько смогу», — написал Павлик.

Павел ищет своих одноклассников, разъехавшихся по миру, и однокурсников по Академии СБУ и записал для них очень искреннее и трогательное послание.

«Я хочу, чтобы вы все были счастливы и достойно прожили жизнь, исполнив все свои мечты… Будьте счастливы, цените особенные моменты в жизни, ведь они так быстро проходят, и помните: богатство не в деньгах и имуществе, оно в людях, окружающих вас, в эмоциях, которые они вызывают, и в воспоминаниях, которые они оставляют», — говорится в обращении.

Виктор Павлик также подключился к поискам одноклассников сына, учившихся с ним в киевской школе № 25.

Напомним, в 2018 году Павлик-старший надеялся, что сыну поможет лечение в Киеве и курс реабилитации в Израиле. В июне 2020 года мать Павла Павлика констатировала, что после длительного лечения улучшений не наблюдается.

Фото Лора Созаева/Facebook

431

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter