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Малюська показал платные камеры в СИЗО Винницы и Житомира и рассказал, куда идут деньги за их "аренду" (фото)
В украинских СИЗО продолжают открываться платные камеры. После Киева, Львова, Чернигова новая услуга появилась в следственном изоляторе Житомира. За комфорт в камере подследственные должны заплатить 610 гривен в сутки или около 4 тысяч гривен в месяц.
Также платные камеры открылись в следственном изоляторе Винницы. В воскресенье, 21 июня, платные камеры появятся в СИЗО еще в двух крупных областных центрах.
Министр юстиции Денис Малюська в эфире «112 Украина» заявил, что с момента появления платных камер (с мая 2020 года) министерство уже получило 125 тысяч гривен. Самыми высокодоходными стали камеры в Киеве. Вырученные средства пойдут на ремонт других, бесплатных, камер в следственных изоляторах.
По словам главы Минюста, платные камеры неофициально существовали и до мая 2020 года. «Они существовали и ранее. Только деньги шли не в бюджет, а на руки. Начальники тюрем были очень богатыми людьми», — заявил глава Минюста.
Напомним, в апреле появилось разрешение от Кабмина на легализацию платных камер в СИЗО. Первым к новой практике приобщился Киев и СИЗО № 1 (Лукьяновский следственный изолятор). В июне платные камеры появились в СИЗО Полтавы.
Фото Denis Malyuska/Facebook30
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