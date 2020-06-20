С кондиционером и телевизором: в Украине открыли новые платные камеры в СИЗО (эксклюзивные фото)

Украина

В субботу, 9 июня, платные камеры открыли в Учреждениях исполнения наказания в Виннице и Житомире. Всего по Украине уже около 15 граждан официально воспользовались платными камерами в украинских следственных изоляторах и учреждениях исполнения наказаний.

— В Киеве — это девять граждан, во Львове, насколько мне известно — двое, в Запорожье — трое, — рассказал «ФАКТАМ» министр юстиции Украины Денис Малюська во время открытия платной камеры в Виннице. — Мы получили уже больше 125 тысяч гривен. И на эти деньги уже начали ремонты в учреждениях. Вот в Лукьяновском СИЗО уже ремонтируются камеры. До конца года каждый украинский изолятор будет иметь платные камеры. Есть объективные проблемы по Херсону, где изолятор переполнен на 150%. Надеюсь, что мы исправим там ситуацию за год-два. Есть трудности и по Одессе. По остальным городам процесс идет более-менее быстро. Восток практически уже открыли. Дальше запад Украины.

К сожалению, большинство камер в следственных изоляторах постройки конца 19 — начала 20 века требуют срочного ремонта. Денег на все у нас не хватает. Поэтому платные камеры в СИЗО одна из возможностей получения нами легальной прибыли. И соблюдения европейских норм. И также возможность для содержания там топ-преступников из числа граждан, которые сбежали за границу. Ведь в дальнейшем их не хотят экстрадировать в Украину, потому что мы будто бы не можем обеспечить им европейские условия содержания. Как в «деле Онищенко». Так что мы готовы принимать наших «топ-коррупционеров». Пожалуйста приезжайте, и мы обеспечим вам все европейские стандарты. Мы готовы это доказать.

Эксперимент будет проходить два года. Дальше посмотрим, нужно ли это постоянно, урегулировать на законодательном уровне. Возможно, дальнейшим шагом при большом спросе станут частные следственные изоляторы. Эти камеры первый шаг ним.

На выходных сразу четыре новые платные камеры в следственных изоляторах и учреждениях исполнения наказаний открыли уже и в Винницкой, Хмельницкой, Черновицкой и Житомирской областях. Камеры рассчитаны на двух или трех лиц. Там есть кондиционеры, душевые кабинки, комфортные спальные места, холодильники, телевизоры, бойлеры и другие удобства. Кстати граждане могут находиться в такой камере только до вынесения приговора. Потом — отбывание наказания только согласно условиям определенного судом режима.

Платная камера в винницкой УИК-1

Ремонт одной винницкой камеры стоил около ста тысяч гривен и продолжался в течении месяца.

Как отметил Денис Малюська, стоимость пребывания в такой камере примерно средняя и одинаковая по Украине — в пределах 300−700 гривен за день, 1000−2000 гривен за неделю и 2500 — 4910 гривен за месяц. За исключением Киева, где месяц пребывания стоит около 12 тысяч гривен.

Напоминаем, проект внедрения платных камер в Украине стартовал 8 мая на базе Киевского СИЗО, далее их уже открыли во Львове, Днепре, Чернигове, Запорожье, Старобельске, Харькове, Полтаве, Сумах и других городах Украины.

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