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Украина

Беларусь будет принимать украинцев, но только с условием

23:03 20 июня 2020
граница

Беларусь снова разрешает въезд украинцев на свою территорию. Двустороннее сообщение было ограничено на время карантина, но теперь поездки опять возможны. Тем не менее, обязательным остается условие о 14-дневной самоизоляции по приезду на белорусскую территорию.

Как объясняет Государственный пограничный комитет Беларуси, пока в Украине регистрируются новые случаи коронавируса, страна останется в подконтрольном списке вместе с еще 131 государством. Гражданам стран, попавших в список, необходимо будет заполнить анкету о COVID-19 при прохождении погранконтроля. Затем пограничники вручат памятку о правилах поведения при самоизоляции и рекомендации, как можно предотвратить заражение коронавирусом. При проверке документов пограничники параллельно измерят температуру и визуально оценят наличие симптомов коронавирусной инфекции.

Заведующий консульским отделом посольства Украины в Беларуси Руслан Семенченко рассказал «Українським новинам», что въехать в Беларусь на автомобиле/автобусе украинцы могут через пять пунктов пропуска: «Сеньковка — Веселовка», «Славутич — Комарин», «Новые Яриловичи — Новая Гута», «Выступовичи — Новая Рудня», «Доманово — Мокраны».

Напомним, авиасообщение с Беларусью также начинает восстанавливаться. 17 июня в Киев прибыл первый рейс из Минска.

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