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Происшествия

Обвиняемого в организации убийства ветерана АТО «Сармата» отпустили из-под домашнего ареста на курорт

8:35 21 июня 2020
отдых

К подозреваемым в убийстве ветерана АТО Виталия Олешко в Бердянске судебные органы отнеслись очень лояльно. Сначала четырех подследственных суд отпустил под домашний арест. Теперь одному из фигурантов дела разрешили съездить на курорт для оздоровления.

В решении суда Бердянска говорится, что одному из подозреваемых разрешается 18−22 июня находиться не по месту регистрации, а по другому адресу в Бердянске — на базе отдыха. Адвокаты указали, что их подзащитный хочет пройти «оздоровительную профилактику».

Решение суда было обнародовано после того, как побратимы погибшего Олешко заметили подозреваемого отдыхающим на пляже. «Мы узнали, что он празднует свой день рождения на косе, где база отдыха Sun Resort. Позвонили официально на 102 по поводу нарушения домашнего ночного ареста, а уже потом узнали об этом постановлении. Я так понимаю, что Бердянский суд вообще с ума сошел», — заявил в комментарии Hromadske побратим Виталия Олешко Антон Пшеничный.

Напомним, ветеран АТО Виталий Олешко («Сармат») был убит в Бердянске 31 июля 2018 года. По версии полиции, основным мотивом для убийства стал бизнес-конфликт. Под следствием четверо предполагаемых исполнителей преступления и подозреваемый в организации убийства.

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