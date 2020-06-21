26.63 / 26.83 29.68 / 30.05
Киев: +23
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

Стал известен календарь матчей сборной Украины в элите Лиги наций-2020 (фото)

9:55 21 июня 2020
Сборная Украины

Европейский футбольный союз (УЕФА) обнародовал календарь матчей Лиги наций, которые пройдут осенью 2020 года.

Сборная Украины, которая триумфовала в первом розыгрыше турнира в дивизионе В и теперь сыграет в элите, начнет и завершит турнир поединками с командой Швейцарии — 3 сентября «желто-синие» примут соперника на домашнем стадионе, а 16 ноября сыграют на выезде.

Полный календарь матчей сборной Украины:

3 сентября, Украина — Швейцария

6 сентября, Испания — Украина

10 октября, Украина — Германия

13 октября, Украина — Испания

13 ноября, Германия — Украина

16 ноября, Швейцария — Украина

Напомним, что Лига наций связан с европейским отборочным циклом к чемпионату мира 2022, давая дополнительную возможность выхода в финальную стадию ряду национальных сборных. Победители четырех групп дивизиона А выходят в финальную часть, где в плей-офф определят триумфатора турнира. Те же команды, которые займут последние места, опустятся в дивизион В.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что сборная Украины сыграет первый матч на Евро-2020 против Нидерландов 13 июня 2021-го.

72

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

лодка

Сильный ливень затопил Львов: на улицах заметили лодки (фото, видео)

коронавирус

В Украине второй день подряд снижается число новых случаев COVID-19

днепр дтп

В страшной аварии на трассе Днепр – Запорожье погибли двое взрослых и ребенок: фото и видео с места трагедии

Коронавирус в Украине

Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и смертности по областям (обновляется)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер