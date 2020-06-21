Стал известен календарь матчей сборной Украины в элите Лиги наций-2020 (фото)

Спорт

Европейский футбольный союз (УЕФА) обнародовал календарь матчей Лиги наций, которые пройдут осенью 2020 года.

Сборная Украины, которая триумфовала в первом розыгрыше турнира в дивизионе В и теперь сыграет в элите, начнет и завершит турнир поединками с командой Швейцарии — 3 сентября «желто-синие» примут соперника на домашнем стадионе, а 16 ноября сыграют на выезде.

Полный календарь матчей сборной Украины:



3 сентября, Украина — Швейцария



6 сентября, Испания — Украина



10 октября, Украина — Германия



13 октября, Украина — Испания



13 ноября, Германия — Украина



16 ноября, Швейцария — Украина

Напомним, что Лига наций связан с европейским отборочным циклом к чемпионату мира 2022, давая дополнительную возможность выхода в финальную стадию ряду национальных сборных. Победители четырех групп дивизиона А выходят в финальную часть, где в плей-офф определят триумфатора турнира. Те же команды, которые займут последние места, опустятся в дивизион В.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что сборная Украины сыграет первый матч на Евро-2020 против Нидерландов 13 июня 2021-го.

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