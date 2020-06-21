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Украина

В Украине второй день подряд снижается число новых случаев COVID-19

10:09 21 июня 2020
коронавирус

В Украине после резкого роста заболеваемости COVID-19 второй день падает количество выявленных новых случаев. На утро 21 июня в статистику добавили 735 подтвержденных заболевших (днем ранее — 841, до этого — 921). Еще у 881 человека подозревают заражение, но ждут результатов теста.

По числу новых случаев впереди Львовская, Ровенская область и Закарпатье. В последнем регионе из-за ухудшения эпидситуации грозятся вернуть жесткий карантин.

карта

В целом по Украине на утро 21 июня число летальных исходов пересекло отметку в тысячу случаев. С начала эпидемии скончались 1002 человека.

Напомним, на прошедшей недели врачи в Украине зафиксировали несколько печальных рекордов по числу новых заболевших COVID-19. В Минздраве говорят, что реальное число заболевших может быть втрое выше, чем официально оглашают.

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