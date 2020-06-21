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В Украине второй день подряд снижается число новых случаев COVID-19
В Украине после резкого роста заболеваемости COVID-19 второй день падает количество выявленных новых случаев. На утро 21 июня в статистику добавили 735 подтвержденных заболевших (днем ранее — 841, до этого — 921). Еще у 881 человека подозревают заражение, но ждут результатов теста.
По числу новых случаев впереди Львовская, Ровенская область и Закарпатье. В последнем регионе из-за ухудшения эпидситуации грозятся вернуть жесткий карантин.
В целом по Украине на утро 21 июня число летальных исходов пересекло отметку в тысячу случаев. С начала эпидемии скончались 1002 человека.
Напомним, на прошедшей недели врачи в Украине зафиксировали несколько печальных рекордов по числу новых заболевших COVID-19. В Минздраве говорят, что реальное число заболевших может быть втрое выше, чем официально оглашают.227
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Одесса, рынок. Крупных размеров дама подходит к контейнеру с кофточками и спрашивает у продавца: — А что-нибудь веселенькое на меня есть? — Нет, мадам. Вас хочется... обнять и плакать.