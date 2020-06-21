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Водитель насмерть сбил школьницу в Коломые (фото)
Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло в городе Коломыя в субботу, 20 июня. Недавно в Ровенской области 15-летний водитель насмерть сбил маленького ребенка.
26-летний водитель автомобиля Renault Kangoo на перекрестке улиц Мазепы и Миколайчука наехал на двух маленьких девочек с велосипедами, которые переходили дорогу в разрешенном месте. Об этом сообщили в ГУ Национальной полиции Ивано-Франковской области.
Во время столкновения одной девочке удалось отскочить и убежать, а вторая получила тяжелые травмы. Пострадавшую госпитализировали, но полученные травмы оказались смертельными. Погибшей девочке было 8 лет. Ее подруга за помощью к врачам не обращалась.
Полицейские задержали водителя, признаков опьянения у него не выявлено, взята кровь на исследование. Открыто уголовное производство, ведется следствие.
Как сообщали «ФАКТЫ», в Днепропетровской области разогнавшийся легковой автомобиль не заметил на трассе фуру и на полном ходу влетел в разворачивающийся грузовик. В результате столкновения кончались двое молодых мужчин и ребенок.55
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Вечером сидит семейная пара, смотрит тихонько телевизор. Вдруг слышат удары в пол от соседа снизу, да такие, что весь дом трясется... Через 10 минут не выдержали, спустились вниз. Сосед открыл двери в каске: — А-а, соседи дорогие, заходите! Обмоем покупку. Я вот тут батут купил...