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Происшествия

Водитель насмерть сбил школьницу в Коломые (фото)

11:17 21 июня 2020
дтп

Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло в городе Коломыя в субботу, 20 июня. Недавно в Ровенской области 15-летний водитель насмерть сбил маленького ребенка.

26-летний водитель автомобиля Renault Kangoo на перекрестке улиц Мазепы и Миколайчука наехал на двух маленьких девочек с велосипедами, которые переходили дорогу в разрешенном месте. Об этом сообщили в ГУ Национальной полиции Ивано-Франковской области.

Во время столкновения одной девочке удалось отскочить и убежать, а вторая получила тяжелые травмы. Пострадавшую госпитализировали, но полученные травмы оказались смертельными. Погибшей девочке было 8 лет. Ее подруга за помощью к врачам не обращалась.

Полицейские задержали водителя, признаков опьянения у него не выявлено, взята кровь на исследование. Открыто уголовное производство, ведется следствие.

Как сообщали «ФАКТЫ», в Днепропетровской области разогнавшийся легковой автомобиль не заметил на трассе фуру и на полном ходу влетел в разворачивающийся грузовик. В результате столкновения кончались двое молодых мужчин и ребенок.

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