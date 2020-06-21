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Общество и люди

Наше государственное сокровище: Зеленский поздравил украинских медиков с профессиональным праздником (видео)

12:14 21 июня 2020
зеленский

Президент Владимир Зеленский поздравил украинских медиков с их профессиональным праздником — Днем медицинского работника. Глава государства сравнил медработников с ангелами-хранителями и назвал их главным государственным сокровищем.

«Это действительно государственный праздник. И для каждого гражданина сегодня — как день рождения очень близкого тебе человека. Ангела-хранителя. Украинского врача, который всегда готов прийти на помощь, защитить и спасти твою жизнь», — говорится в поздравлении.

Президент вспомнил о роли врачей и медсестер в преодолении пандемии коронавируса. 43 медработника скончались от тяжелого заболевания.

«С начала коронавируса у нас много чего не было, но было самое главное — были вы. И поэтому страна получила шанс выстоять. Украинские врачи — это наше государственное сокровище, и у нас нет иного права, кроме как его сохранить», — заявил президент.

«Сегодня каждый из нас может поздравить украинских медиков. И для этого нужно совсем немного. Просто не быть равнодушным. Носить маски. Держать дистанцию. В транспорте, супермаркетах, общественных местах и во время скопления людей. Быть бдительным, чтобы быть здоровым. Поверьте, что для наших врачей это будет лучшим подарком», — подытожил глава государства.


Напомним, ежегодно в третье воскресенье июня в Украине отмечается День медицинского работника. В 2020 году праздник пришелся на 21 июня.

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