- 13:25 Президент Европейской легкоатлетической ассоциации умер после перенесенного инсульта
- 13:22 Прощай, «совок»: в сети обсуждают необычную церемонию выпуска украинских офицеров
- 12:52 Причиной взрыва в доме на Позняках могла быть взрывчатка: Аваков озвучил версии
- 12:37 Взрыв на Позняках в Киеве: последствия происшествия показали с воздуха
- 12:14 Наше государственное сокровище: Зеленский поздравил украинских медиков с профессиональным праздником
- 11:18 Взрыв дома в Киеве: стало известно о жертвах
- 11:17 Водитель насмерть сбил школьницу в Коломые
- 11:05 Под завалами есть люди: очевидцы рассказали о взрыве на Позняках в Киеве
- 10:15 Мощный взрыв в Киеве разрушил часть многоэтажного дома: первые фото и видео ЧП
- 10:09 В Украине второй день подряд снижается число новых случаев COVID-19
- 09:55 Стал известен календарь матчей сборной Украины в элите Лиги наций-2020
- 09:42 Сильный ливень затопил Львов: на улицах заметили лодки
Наше государственное сокровище: Зеленский поздравил украинских медиков с профессиональным праздником (видео)
Президент Владимир Зеленский поздравил украинских медиков с их профессиональным праздником — Днем медицинского работника. Глава государства сравнил медработников с ангелами-хранителями и назвал их главным государственным сокровищем.
«Это действительно государственный праздник. И для каждого гражданина сегодня — как день рождения очень близкого тебе человека. Ангела-хранителя. Украинского врача, который всегда готов прийти на помощь, защитить и спасти твою жизнь», — говорится в поздравлении.
Президент вспомнил о роли врачей и медсестер в преодолении пандемии коронавируса. 43 медработника скончались от тяжелого заболевания.
«С начала коронавируса у нас много чего не было, но было самое главное — были вы. И поэтому страна получила шанс выстоять. Украинские врачи — это наше государственное сокровище, и у нас нет иного права, кроме как его сохранить», — заявил президент.
«Сегодня каждый из нас может поздравить украинских медиков. И для этого нужно совсем немного. Просто не быть равнодушным. Носить маски. Держать дистанцию. В транспорте, супермаркетах, общественных местах и во время скопления людей. Быть бдительным, чтобы быть здоровым. Поверьте, что для наших врачей это будет лучшим подарком», — подытожил глава государства.
Напомним, ежегодно в третье воскресенье июня в Украине отмечается День медицинского работника. В 2020 году праздник пришелся на 21 июня.75
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Исаак Соломонович был в прекрасной спортивной форме. Правда, она... не застегивалась у него на животе.