- 13:25 Президент Европейской легкоатлетической ассоциации умер после перенесенного инсульта
- 13:22 Прощай, «совок»: в сети обсуждают необычную церемонию выпуска украинских офицеров
- 12:52 Причиной взрыва в доме на Позняках могла быть взрывчатка: Аваков озвучил версии
- 12:37 Взрыв на Позняках в Киеве: последствия происшествия показали с воздуха
- 12:14 Наше государственное сокровище: Зеленский поздравил украинских медиков с профессиональным праздником
- 11:18 Взрыв дома в Киеве: стало известно о жертвах
- 11:17 Водитель насмерть сбил школьницу в Коломые
- 11:05 Под завалами есть люди: очевидцы рассказали о взрыве на Позняках в Киеве
- 10:15 Мощный взрыв в Киеве разрушил часть многоэтажного дома: первые фото и видео ЧП
- 10:09 В Украине второй день подряд снижается число новых случаев COVID-19
- 09:55 Стал известен календарь матчей сборной Украины в элите Лиги наций-2020
- 09:42 Сильный ливень затопил Львов: на улицах заметили лодки
Роналдиньо поиздевался над легендарным экс-одноклубником и получил «на орехи» (видео)
Популярный портал 433 опубликовал забавное видео с одного из мероприятий каталонской «Барселоны», на котором мило общаются между собой легенды клуба — бразилец Роналдиньо, которого в начале апреля выпустили из тюрьмы в Парагвае после внесения залога в размере 1,6 млн долларов, и многолетний капитан «блау-гранас» Карлес Пуйоль.
Во время разговора легендарный защитник, за 15 лет выступлений за каталонцев выигравший 21 трофей, на время потерял концентрацию, за что был моментально наказан — Роналдиньо пробросил мяч ему между ног. Осознав, что произошло, Карлес церемониться не стал и оттолкнул смеющегося бразильца.
Отметим, что Пуйоль и Роналдиньо вместе выступали за «Барселону» с 2003-го по 2008 год. В этот период каталонцы по два раза стали чемпионами Испании и завоевали Суперкубок страны, а также победили в Лиге чемпионов-2005/2006.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что звезда «Тоттенхэма» Деле Алли поиздевался над своей девушкой на карантине.15
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Выходит утром на крыльцо теща с метлой в руках. Зять ее спрашивает: « Что это вы, мама, подметать собрались или куда-то летите?»