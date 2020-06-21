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Спорт

Роналдиньо поиздевался над легендарным экс-одноклубником и получил «на орехи» (видео)

12:36 21 июня 2020
Роналдиньо и Карлес Пуйоль

Популярный портал 433 опубликовал забавное видео с одного из мероприятий каталонской «Барселоны», на котором мило общаются между собой легенды клуба — бразилец Роналдиньо, которого в начале апреля выпустили из тюрьмы в Парагвае после внесения залога в размере 1,6 млн долларов, и многолетний капитан «блау-гранас» Карлес Пуйоль.

Во время разговора легендарный защитник, за 15 лет выступлений за каталонцев выигравший 21 трофей, на время потерял концентрацию, за что был моментально наказан — Роналдиньо пробросил мяч ему между ног. Осознав, что произошло, Карлес церемониться не стал и оттолкнул смеющегося бразильца.

Отметим, что Пуйоль и Роналдиньо вместе выступали за «Барселону» с 2003-го по 2008 год. В этот период каталонцы по два раза стали чемпионами Испании и завоевали Суперкубок страны, а также победили в Лиге чемпионов-2005/2006.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что звезда «Тоттенхэма» Деле Алли поиздевался над своей девушкой на карантине.

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