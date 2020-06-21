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Происшествия

Это месть: бывшая заложница боевиков Валентина Бучок рассказала о новом покушении

15:16 21 июня 2020
Валентина Бучок

В Донецкой области совершено очередное покушение на бывшую пленницу боевиков «ДНР» Валентину Бучок.

- Это боевики мне мстят, — считает Валентина Бучок, которая 20 июня подорвалась на растяжке на собственном подворье в селе Иванополье на Донетчине.

Напомним, Валентина Бучок, попала в плен в Донецке 3 февраля 2017 года и была освобождена в ходе большого обмена 27 декабря 2017 года.

— Уверена, это — вражеская ДРГ,— продолжает Валентина, с которой «ФАКТЫ» связались по телефону. — Когда я попала в плен, со мной была справка вынужденной переселенки, где и был указан мой адрес на мирной территории Украины, по которому я проживаю и сейчас. А среди боевиков «ДНР» каждый второй «орк» родом из Константиновки. То есть, исполнителя долго искать не нужно — многие хорошо знают местность. И это ведь уже было третье покушение на мою жизнь. И пока ни пожар, ни дело о той растяжке так и не расследовано.

У постели Валентины, которая сейчас находится в больнице в Константиновке, дежурит ее муж Андрей. Он по контракту служит в Вооруженных Силах Украины.

- Отпуск Андрею не дали. Чтобы приехать ко мне, сорвался, можно сказать, в самоволку, — переживает Валентина. — А у него и так неприятности.

По словам женщины, неприятности по службе у мужа начались накануне этого происшествия. Еще вечером 19 июня он сообщил об этом ей и в ночь на 20 июня Валентина не сомкнула глаз.

- Я переживала, не спала всю ночь, собиралась уже в понедельник ехать к мужу в часть в Мариуполь, — рассказывает Валентина. — Вся погруженная в свои грустные мысли вышла утром в одной ночной рубашке и кроссовках во двор покормить своих котов-вынужденных переселенцев, которых передали мне из Донецка в Иванополье. В левой руке у меня была еда для котов, в правой — ключи от дома. Дошла я до своей садовой калитки. Толкнув ее, услышала сначала хлопок. Калитка у меня самодельная — из оконной рамы, двигается она туго, поэтому она сразу не открылась и думаю, поэтому растяжка сразу не сработала, а то мы бы сейчас не разговаривали. Я, опустив глаза, увидела зеленую гранату, она была привязана к калитке на расстоянии сантиметров 10 от земли. Точно такая же, как та, которую муж косой задел в прошлый раз! Я успела сделать два шага назад, и раздался такой силы взрыв, что я думала, что у меня голова сейчас от этого звука разорвется. Андрей говорит, что в прошлый раз граната на растяжке по виду была — РПГ. Эта — наступательная граната. Но полиция мне так и не сообщила, что это был за предмет.

От взрыва я упала. И стала кататься в пыли, воя от боли. Особенно много осколков впились мне в ноги. Затем усилием воли все же заставила себя подняться, чтобы пойти позвонить, телефон остался в доме. Набрала своего брата — он живет в Константиновке. Он помчался ко мне, по пути вызвал врачей и полицию. «Скорая» приехала быстро.

Врачи диагностировали у Валентины Бучок минно-взрывную травму, множественные непроникающие касательные осколочные ранения рук, ног, живота, груди и лица. Стоматолог вытащил два осколка из ее челюсти. Врачи предполагают, что через 7−11 суток смогу выписать пациентку.

— Кости целы, но кусков «мяса» из меня много вывернуло, — поделилась Валентина. — К счастью, те два осколка, которые попали мне в челюсть, вошли под подбородок — все же не прямо на лице шрамы останутся.

Ранее в интервью «ФАКТАМ» Валентина Бучок рассказала о том, что ей пришлось пережить в плену: «Боевики «МГБ ДНР» били меня по голове и с издевкой спрашивали: «Может, вам водички?».

Фото из больницы газета «Провинция», стопкадр с видео «Суспільне Донбасс»

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