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Это месть: бывшая заложница боевиков Валентина Бучок рассказала о новом покушении
В Донецкой области совершено очередное покушение на бывшую пленницу боевиков «ДНР» Валентину Бучок.
- Это боевики мне мстят, — считает Валентина Бучок, которая 20 июня подорвалась на растяжке на собственном подворье в селе Иванополье на Донетчине.
Напомним, Валентина Бучок, попала в плен в Донецке 3 февраля 2017 года и была освобождена в ходе большого обмена 27 декабря 2017 года.
— Уверена, это — вражеская ДРГ,— продолжает Валентина, с которой «ФАКТЫ» связались по телефону. — Когда я попала в плен, со мной была справка вынужденной переселенки, где и был указан мой адрес на мирной территории Украины, по которому я проживаю и сейчас. А среди боевиков «ДНР» каждый второй «орк» родом из Константиновки. То есть, исполнителя долго искать не нужно — многие хорошо знают местность. И это ведь уже было третье покушение на мою жизнь. И пока ни пожар, ни дело о той растяжке так и не расследовано.
У постели Валентины, которая сейчас находится в больнице в Константиновке, дежурит ее муж Андрей. Он по контракту служит в Вооруженных Силах Украины.
- Отпуск Андрею не дали. Чтобы приехать ко мне, сорвался, можно сказать, в самоволку, — переживает Валентина. — А у него и так неприятности.
По словам женщины, неприятности по службе у мужа начались накануне этого происшествия. Еще вечером 19 июня он сообщил об этом ей и в ночь на 20 июня Валентина не сомкнула глаз.
- Я переживала, не спала всю ночь, собиралась уже в понедельник ехать к мужу в часть в Мариуполь, — рассказывает Валентина. — Вся погруженная в свои грустные мысли вышла утром в одной ночной рубашке и кроссовках во двор покормить своих котов-вынужденных переселенцев, которых передали мне из Донецка в Иванополье. В левой руке у меня была еда для котов, в правой — ключи от дома. Дошла я до своей садовой калитки. Толкнув ее, услышала сначала хлопок. Калитка у меня самодельная — из оконной рамы, двигается она туго, поэтому она сразу не открылась и думаю, поэтому растяжка сразу не сработала, а то мы бы сейчас не разговаривали. Я, опустив глаза, увидела зеленую гранату, она была привязана к калитке на расстоянии сантиметров 10 от земли. Точно такая же, как та, которую муж косой задел в прошлый раз! Я успела сделать два шага назад, и раздался такой силы взрыв, что я думала, что у меня голова сейчас от этого звука разорвется. Андрей говорит, что в прошлый раз граната на растяжке по виду была — РПГ. Эта — наступательная граната. Но полиция мне так и не сообщила, что это был за предмет.
От взрыва я упала. И стала кататься в пыли, воя от боли. Особенно много осколков впились мне в ноги. Затем усилием воли все же заставила себя подняться, чтобы пойти позвонить, телефон остался в доме. Набрала своего брата — он живет в Константиновке. Он помчался ко мне, по пути вызвал врачей и полицию. «Скорая» приехала быстро.
Врачи диагностировали у Валентины Бучок минно-взрывную травму, множественные непроникающие касательные осколочные ранения рук, ног, живота, груди и лица. Стоматолог вытащил два осколка из ее челюсти. Врачи предполагают, что через 7−11 суток смогу выписать пациентку.
— Кости целы, но кусков «мяса» из меня много вывернуло, — поделилась Валентина. — К счастью, те два осколка, которые попали мне в челюсть, вошли под подбородок — все же не прямо на лице шрамы останутся.
Ранее в интервью «ФАКТАМ» Валентина Бучок рассказала о том, что ей пришлось пережить в плену: «Боевики «МГБ ДНР» били меня по голове и с издевкой спрашивали: «Может, вам водички?».
Фото из больницы газета «Провинция», стопкадр с видео «Суспільне Донбасс»278
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— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?