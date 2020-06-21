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«Мы не поругались с Украиной»: Путин отличился циничным заявлением
Хозяин Кремля Владимир Путин считает, что Россия с Украиной «не ругались», а лишь разошлись во взглядах. Такое заявление он сделал в интервью пропагандистскому телеканалу «Россия 1». Ранее известный российский политолог предостерег власти от организации нового вооруженного вторжения в Украину.
«Украина, украинский народ как был нашим братским народом, так и останется на века», — сказал он.
Отвечая же на вопрос, стоило ли «приобретение» Россией Крыма «ссоры такого масштаба», Путин ответил, что Крым якобы всегда был «российским, даже с юридической точки зрения».
Путин также подтвердил готовность баллотироваться на новый срок в случае, если будет принята соответствующая поправка в конституцию РФ.
Объясняя свои намерения, он отметил, что «вместо нормальной ритмичной работы на очень многих уровнях власти начнется рысканье глазами в поисках возможных преемников».
Напомним, Россия разрешила голосовать 1 июня за поправки в Конституцию РФ жителям украинского Донбасса, которым ранее незаконно раздали российские паспорта.1057
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