Режим Путина рухнет: Пионтковский рассказал о последствиях наступления России на Украину

Украина

Путинский режим рухнет практически сразу после того, как российский «царь» решится на открытую военную кампанию на юге и востоке Украины. Такое мнение озвучил российский политолог и публицист Андрей Пионтковский. Напомним, ранее он спрогнозировал, что сместить Владимира Путина с должности могут 5−6 человек из его окружения.

По его словам, уже на следующий день после начала агрессии можно ожидать очень резкой реакции Запада и применения всех возможных санкционных мер.

Уже сегодня, отметил политолог в интервью Апострофу, внутри окружения Путина происходит раскол. Там понимают, что дальнейшая эскалация военных действий на территории Украины, которой Москва грозит Киеву ежедневно, встретит крайне резкую реакцию не только со стороны США, но и в Европе. Так, уже ожесточилась риторика Ангелы Меркель по отношению к России, а президент Франции Эммануэль Макрон, который до сих пор казался «пуделем Путина, находящимся окончательно в его кармане», вдруг дерзко отказался ехать на «Парад победы» в Москве.

Пионтковский считает, что Путин все еще может планировать какую-то «заварушку» к осени, преследуя целью, например, возобновление подачи воды в аннексированный Крым, а на самом деле пытаясь отвлечь внимание россиян от всех проблем. Однако хозяину Кремля необходимо понимать, что реакция Запада на такое пренебрежение правилами на этот раз будет другой.

В этой связи эксперт предупреждает Киев от попыток задобрить Путина, выбирая между вооруженным конфликтом и водой в Крым.

«Ни в коем случае нельзя капитулировать! Ни в коем случае! Скорее всего Москва не полезет — а если полезет, то это будет означать конец режима», — озвучил он прогноз.

Напомним, ранее российский ученый Юрий Медовар заявил, что даже при условии возобновления поставки воды по Северо-Крымскому каналу, которое станет возможным лишь после деоккупации полуострова и Донбасса, почва в Крыму сможет восстановится лишь через пять-шесть лет.

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