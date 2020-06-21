Украина

Жара немного ослабнет: синоптик порадовала прогнозом на неделю

В понедельник, 22 июня, в Украине будет жарко (до 30 градусов), во вторник-среду, температура воздуха несколько снизится (до 23 — 26 градусов), а к концу недели высокие градусы вернутся. О таких температурных «качелях» в своем Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

Согласно прогнозу, начало недели отметится дождями, грозами и шквалистым ветром. Дневная температура воздуха 22 июня сохранится на уровне 26−30 градусов, на западе страны — 23−27 градусов.

В Киеве также возможен град. Ночью температура воздуха в столице будет колебаться у отметки 20 градусов, днем — до 29 градусов.

Во вторник-среду температура снизится до 23−26 градусов, однако во второй половине недели снова начнет повышаться.

В этой связи синоптик посоветовала украинцам внимательнее следить за своим артериальным давлением.

Напомним, ранее стало известно, что мощные ливни и грозы в Украину принес циклон Octavia.

Фото Facebook/Mykola.Kolotusha

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