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Происшествия

Реки выходят из берегов: на Буковине из-за непогоды ограничивают движение транспорта (фото)

18:54 21 июня 2020
Реки выходя из берегов: на Буковине из-за непогоды ограничивают движение транспорта (фото)

На Буковине слишком высокое количество осадков зафиксирован резкий подъем уровня воды в реках Сирет и Черемош — они выходят из берегов в Путильском и Выжницком районах. Как сообщали «ФАКТЫ», 13 июня в регионе из-за бури погиб подросток.

В аварийном состоянии оказался мост в селе Разтоки, поэтому движение транспорта пришлось ограничить и перенаправить транспортный поток в объезд — через Ивано-Франковскую область.

Полиция опубликовала фото из района бедствия.

Кроме того, правоохранители призывают граждан воздерживаться от поездок на далекие расстояния, и советуют водителям быть особо внимательными во время движения.

Напомним, накануне сильные дожди во Львове заставили горожан пересесть из авто на… надувные лодки.

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