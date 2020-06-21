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Реки выходят из берегов: на Буковине из-за непогоды ограничивают движение транспорта (фото)
На Буковине слишком высокое количество осадков зафиксирован резкий подъем уровня воды в реках Сирет и Черемош — они выходят из берегов в Путильском и Выжницком районах. Как сообщали «ФАКТЫ», 13 июня в регионе из-за бури погиб подросток.
В аварийном состоянии оказался мост в селе Разтоки, поэтому движение транспорта пришлось ограничить и перенаправить транспортный поток в объезд — через Ивано-Франковскую область.
Полиция опубликовала фото из района бедствия.
Кроме того, правоохранители призывают граждан воздерживаться от поездок на далекие расстояния, и советуют водителям быть особо внимательными во время движения.
Напомним, накануне сильные дожди во Львове заставили горожан пересесть из авто на… надувные лодки.
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