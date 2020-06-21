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Сильный ливень затопил Львов: на улицах заметили лодки (фото, видео)
После сильнейшего дождя во Львове жители пересели на более подходящий транспорт. В Сиховском районе города был замечен мужчина на надувной лодке
Счастливый обладатель водного транспорта ловко лавировал по затопленным улицам Трилевского и Вернадского.
В городе говорят, что улицы превратились в реки из-за забившейся ливневой канализации. Решетки водостоков были заполнены мусором и упавшими ветками.
Перед разразившейся грозой львовяне могли наблюдать непривычной формы тучи, нависшие над городом. Похожее природное явление видели над Одессой.
21 июня в городе снова объявлено штормовое предупреждение. Ожидаются ливень, гроза, ветер усилится до 15−20 м/с, возможен град.
Напомним, июнь 2020 года был богат на необычные природные явления. В небе наблюдали облака, похожие на предвестников торнадо, а также облако в форме «ядерного гриба».
Фото igor. zinkevych/Facebook658
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Одесса, рынок. Крупных размеров дама подходит к контейнеру с кофточками и спрашивает у продавца: — А что-нибудь веселенькое на меня есть? — Нет, мадам. Вас хочется... обнять и плакать.