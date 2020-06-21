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Люди не оценили «щедрость»: в сети обсуждают визит Тищенко с лимонами на место взрыва в Киеве
В сети выразили недоумение появлением скандального «слуги народа» Николая Тищенко у дома по улице Соломии Крушельницкой на Позняках. Напомним, там во время взрыва погибли как минимум три человека, поиски еще трех продолжаются.
Как сообщили в сети очевидцы, депутат прибыл на место трагедии не с пустыми руками — он раздавал оставшимся без жилья киевлянам… лимоны.
«Тищенко принес витаминов и пошел советоваться с Аваковым. К Авакову не пускают и прогоняют», — прокомментировала «триумфальный» визит журналистка Марьяна Пьецух.
В комментариях пользователи не стеснялись в выражениях, зло иронизируя о том, что лимоны на месте трагедии — «самое оно».
По мнению одного из комментаторов, от депутата ждали как минимум организации бесплатного питания для пострадавших и помощи в восстановлении их документов.
Позже выяснилось, что нардеп привез лимоны, чтобы приготовить лимонад для пострадавших.
Напомним, ранее Тищенко похвастался, что доставил песок на детские площадки.129
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