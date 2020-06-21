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Происшествия

Спасатели обнаружили тело третьей жертвы взрыва в доме на Позняках

20:49 21 июня 2020
Спасатели обнаружили тело третьей жертвы взрыва в доме на Позняках

В Киеве, где продолжают разбор конструкций дома по улице Соломии Крушельницкой, 1/5, обнаружено тело третьей жертвы. Напомним, по состоянию на 14:00 под завалами было найдено тело пожилой женщины, а в 18:00 появилась информация о еще одной жертве происшествия.

Данные о новой жертве ГСЧС обнародовала в 20:00 21 июня. По предварительной информации, это женщина 1975 года рождения.

Три человека деблокировано, 23 — эвакуированы. Остается неизвестной судьба трех жителей дома.

Согласно выводам спасателей, в результате взрыва произошло разрушение пятого, шестого, седьмого и восьмого этажей.

В настоящее время устанавливаются тросы и распорки для стабилизации конструкций дома — к этим работам, а также к разбору завалов привлечены 466 человек и 67 единиц техники, а также 4 кинологических расчета.

Напомним, мощный взрыв прогремел в Киеве по адресу улица Соломии Крушельницкой, 1/5 в 10:00 21 июня.

Правоохранители возбудили уголовное производство и рассматривают две версии — взрыв бытового газа и неизвестное взрывное устройство.

Фото ГСЧС

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