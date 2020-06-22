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"Защитить Германию от России": Трамп жестко раскритиковал "Северный поток — 2"
Одиозный путинский газопровод «Северный поток — 2», против завершения строительства которого выступают многие страны мира, стал одной из тем предвыборной встречи президента США Дональда Трампа со сторонниками в штате Оклахома.
Об этом пишет DW.
Издание отмечает, что Трамп вновь подверг резкой критике Германию из-за газопровода. По его словам, Берлин платит Москве «миллиарды долларов за новехонький газопровод».
«Мы должны защитить Германию от России», — призвал глава Белого дома.
Напомним, что США и ряд европейских государств выступают против сооружения газопровода. По их мнению, он усилит зависимость Европы от поставок российского газа. Работы по строительству «Северного потока — 2» приостановлены из-за санкций США в отношении европейских подрядчиков, вступивших в силу в декабре 2019 года.
Кроме того, президент США вновь упрекнул Берлин в недостаточных, по его мнению, взносах в бюджет НАТО. В течение 25 лет Германия задолжала Североатлантическому альянсу «один триллион долларов», утверждает глава Белого дома.
Цель НАТО — добиться от каждого из ее государств-членов выделения на военные нужды альянса не менее двух процентов ВВП к 2024 году. Хотя Германия в последние годы существенно увеличила расходы на оборону, в 2019 году они составляли 1,38 процента ВВП страны.
Как известно, президент США 15 июня подтвердил намерение сократить численность американских военнослужащих в Германии до 25 000 человек. Решение обусловлено тем, что Берлин «не выполнил обязательств» по финансированию НАТО, объяснил тогда Трамп. В настоящий момент в Германии размещено около 35 тысяч солдат и офицеров США.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Америке продолжают усиливать давление на Россию — в Конгрессе представили двухпартийный законопроект против строительства «Северного потока — 2». Он дает дополнительные разъяснения и расширяет санкции, которые были введены против строительства газопровода из России в ЕС в обход Украины по закону «О защите энергетической безопасности Европы», вступившем в силу в декабре 2019 года. Также в документе разъясняется, что санкции США применяются как к судам, осуществляющим все работы по прокладке труб, так и к тем, кто способствует предоставлению этих судов, а также оказывает страховые услуги, предоставляет портовое оборудование или услуги по их швартовке.50
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Страдают не только курильщики: медики установили, почему заболевания легких могут возникнуть у некурящих людей
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