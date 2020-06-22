Общество и люди

Страдают не только курильщики: медики установили, почему заболевания легких могут возникнуть у некурящих людей

Легкие человека могут страдать не только от коронавируса: согласно данным ВОЗ, более 200 млн людей ежегодно страдают от Хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) — угрожающего жизни заболевания, вызывающего одышку и предрасполагающего к обострению и тяжелому заболеванию.

Притом, вопреки предположениям, страдать от ХОБЛ могут не только заядлые курильщики — 25 процентов случаев болезни приходится на некурящих людей.

Для того, чтобы выяснить причины этого, ученые из медицинского центре Ирвинга при Колумбийском университете (США) провели масштабное исследование, в ходе которого проанализировали данные о состоянии здоровья 6500 пожилых жителей США и Канады.

В итоге они пришли к выводу, что хронические заболевания легких (ХОБЛ) могут быть вызваны дисанапсисом — наличием небольших по размеру дыхательных путей относительно объема легких.

Выяснилось, что у людей с недостаточным размером дыхательных путей относительно легких, ХОБЛ может развиваться вне зависимости от образа жизни.

«Наши результаты показывают, что такой дисанапсис является основным фактором риска ХОБЛ — наравне с курением сигарет. Считается, что дисанапсис возникает в раннем возрасте. Понимание биологической основы этого процесса поможет воздействовать на ситуацию на ранних этапах жизни человека и поспособствовать нормальному развитию легких», — заключили ученые.

В то же время авторы исследования отмечают, что снижение функции легких чаще происходит из-за воздействия раздражителей, таких как курение или негативная экологическая обстановка.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что швейцарские медики предложили простой и эффективный способ проведения самодиагностики — прослушать сердце и легкие, а также увидеть, в каком состоянии горло или уши — при помощи специального устройства, которое выглядит как большой смартфон с тремя насадками.

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