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Страдают не только курильщики: медики установили, почему заболевания легких могут возникнуть у некурящих людей
Легкие человека могут страдать не только от коронавируса: согласно данным ВОЗ, более 200 млн людей ежегодно страдают от Хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) — угрожающего жизни заболевания, вызывающего одышку и предрасполагающего к обострению и тяжелому заболеванию.
Притом, вопреки предположениям, страдать от ХОБЛ могут не только заядлые курильщики — 25 процентов случаев болезни приходится на некурящих людей.
Для того, чтобы выяснить причины этого, ученые из медицинского центре Ирвинга при Колумбийском университете (США) провели масштабное исследование, в ходе которого проанализировали данные о состоянии здоровья 6500 пожилых жителей США и Канады.
В итоге они пришли к выводу, что хронические заболевания легких (ХОБЛ) могут быть вызваны дисанапсисом — наличием небольших по размеру дыхательных путей относительно объема легких.
Выяснилось, что у людей с недостаточным размером дыхательных путей относительно легких, ХОБЛ может развиваться вне зависимости от образа жизни.
«Наши результаты показывают, что такой дисанапсис является основным фактором риска ХОБЛ — наравне с курением сигарет. Считается, что дисанапсис возникает в раннем возрасте. Понимание биологической основы этого процесса поможет воздействовать на ситуацию на ранних этапах жизни человека и поспособствовать нормальному развитию легких», — заключили ученые.
В то же время авторы исследования отмечают, что снижение функции легких чаще происходит из-за воздействия раздражителей, таких как курение или негативная экологическая обстановка.
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Страдают не только курильщики: медики установили, почему заболевания легких могут возникнуть у некурящих людей
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