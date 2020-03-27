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Наука и технологии

Как коронавирус уничтожает легкие: врачи показали ужасающее видео

7:48 27 марта 2020 315
Как коронавирус уничтожает легкие: врачи показали ужасающее видео
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

В США медики продемонстрировали состояние легких человека, инфицированного COVID-19. Напомним, нобелевский лауреат спрогнозировал скорый конец пандемии коронавируса.

Моделью для 3D-видео университетской клиники Джорджа Вашингтона стал 59-летний пациент, причем его легкие продемонстрировали существенные изменения уже через несколько дней после появления первых симптомов заболевания.

Поврежденные и воспаленные участки легких приобрели желтый цвет, тогда как у здоровых легких таких областей не было бы вообще, отмечает CNN.

К тому же здоровье пациента не было отягощено диабетом или другими сопутствующими заболеваниями.

Исследователи подчеркнули, что необратимые повреждения легких отмечается у примерно 2−4% пациентов с COVID-19.

«Я хочу, чтобы люди увидели это и поняли, что может произойти», — прокомментировал видео руководитель исследования начальник грудной хирургии в больнице университета Джорджа Вашингтона Кот Мортман.

Напомним, в Китае уже зафиксировали появление нового смертельного хантавируса, который распространяется через грызунов.

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