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Как коронавирус уничтожает легкие: врачи показали ужасающее видео
В США медики продемонстрировали состояние легких человека, инфицированного COVID-19. Напомним, нобелевский лауреат спрогнозировал скорый конец пандемии коронавируса.
Моделью для 3D-видео университетской клиники Джорджа Вашингтона стал 59-летний пациент, причем его легкие продемонстрировали существенные изменения уже через несколько дней после появления первых симптомов заболевания.
Поврежденные и воспаленные участки легких приобрели желтый цвет, тогда как у здоровых легких таких областей не было бы вообще, отмечает CNN.
К тому же здоровье пациента не было отягощено диабетом или другими сопутствующими заболеваниями.
Исследователи подчеркнули, что необратимые повреждения легких отмечается у примерно 2−4% пациентов с COVID-19.
«Я хочу, чтобы люди увидели это и поняли, что может произойти», — прокомментировал видео руководитель исследования начальник грудной хирургии в больнице университета Джорджа Вашингтона Кот Мортман.
Напомним, в Китае уже зафиксировали появление нового смертельного хантавируса, который распространяется через грызунов.
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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!